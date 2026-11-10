מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) הורה ליצרניות תרופות ההרזיה והסוכרת ממשפחת GLP-1, בהן אוזמפיק, וויגובי ומונג'רו, להוסיף אזהרה חדשה מפני סיכון מוגבר לפגיעה נדירה בעצב הראייה, שעלולה לגרום לעיוורון בלתי הפיך. ההחלטה התקבלה בעקבות בדיקה של 126 ניסויים קליניים, שהעלתה כי בקרב משתמשי התרופות נרשמו 6.4 מקרים לכל 100 אלף שנות מטופל, לעומת 3.8 בקבוצות ההשוואה. ב-FDA הדגישו כי מדובר בסיכון נדיר וקראו למטופלים החווים ירידה פתאומית בראייה לפנות מיד לרופא. חברת נובו נורדיסק, יצרנית אוזמפיק וויגובי, מסרה כי המחקרים הקיימים אינם מוכיחים קשר סיבתי בין התרופות לפגיעה בראייה.