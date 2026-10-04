חשוד בניסיון חדירה למוצב צה"ל בגבול סוריה נורה למוות הלילה (בין ראשון לשני) על-ידי כוחות צה"ל.
האירוע החריג בגבול התרחש באזור מרחב האבטחה, ליד הכפר אל-חמדיה, שם הגיע החשוד לכיוון אחד המוצבים - וכוחות חטיבת כרמלי החלו בנוהל מעצר חשוד. בצבא אומרים כי החשוד המשיך לטפס על הסוללה לכיוון המוצב חרף הדרישה שיעצור, ולבסוף נורה מחוץ למוצב. בצה"ל מתחקרים את האירוע, ובוחנים האם מדובר במחבל חמוש שניסה לחדור אל המוצב. לא היו נפגעים בקרב כוחות הביטחון.
זמן קצר אחרי שהאירוע הסתיים דובר צה"ל פרסם התייחסות: "כוחות צה"ל זיהו לפני זמן קצר, חשוד שניסה לחדור למוצב צה"ל שבמרחב האבטחה בדרום סוריה. לאחר זיהוי מהיר, הכוחות ירו לעבר החשוד וחיסלו אותו, ללא נפגעים לכוחותינו. צה"ל ימשיך לפעול במרחב האבטחה בדרום סוריה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".
האירוע החל כשבאחת העמדות זיהו דמות שעולה על סוללה מחוץ למוצב. הלוחמים בעמדה קרו לו לעצור, כשלטענתם היה נראה שהוא החזיק משהו בידו. הוא לא נשמע להוראות, לא נעצר והמשיך להתקדם - אז ביצעו לעברו ירי שממנו הוא נהרג. הכוחות סורקים באזור במטרה לשלול הימצאות של חשודים נוספים.
לדברי קצין במילואים שמשרת באזור החיץ בסוריה לא מדובר באירוע ההתקרבות ראשון בשבועות האחרונים למוצבי צה"ל. הוא סיפר ל-ynet כי "הם בוחנים את השטח. שולחים אנשים, שולחים חוליות, עושים כל מיני דברים לראות איפה אנחנו פועלים וכיצד מגיבים. זה מזכיר את התקופה שקדמה לשבעה באוקטובר. הפרות סדר, פה בן אדם, שם בן אדם. הם רואים תוך כמה זמן אתה מגיב, איך אתה מגיב, מאיפה אתה מזהה".
לפני מספר שבועות התרחש אירוע נוסף שבו סורי חמוש בסכין ניסה לפי החשד לחדור לאחד המוצבים בקו החיץ בסוריה ונתפס. בחקירה התברר כי הוא לוקה בנפשו.