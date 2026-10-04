האירוע החריג בגבול התרחש באזור מרחב האבטחה, ליד הכפר אל-חמדיה, שם הגיע החשוד לכיוון אחד המוצבים - וכוחות חטיבת כרמלי החלו בנוהל מעצר חשוד. בצבא אומרים כי החשוד המשיך לטפס על הסוללה לכיוון המוצב חרף הדרישה שיעצור, ולבסוף נורה מחוץ למוצב. בצה"ל מתחקרים את האירוע, ובוחנים האם מדובר במחבל חמוש שניסה לחדור אל המוצב. לא היו נפגעים בקרב כוחות הביטחון.

האירוע החריג בגבול התרחש באזור מרחב האבטחה, ליד הכפר אל-חמדיה, שם הגיע החשוד לכיוון אחד המוצבים - וכוחות חטיבת כרמלי החלו בנוהל מעצר חשוד. בצבא אומרים כי החשוד המשיך לטפס על הסוללה לכיוון המוצב חרף הדרישה שיעצור, ולבסוף נורה מחוץ למוצב. בצה"ל מתחקרים את האירוע, ובוחנים האם מדובר במחבל חמוש שניסה לחדור אל המוצב. לא היו נפגעים בקרב כוחות הביטחון.

האירוע החריג בגבול התרחש באזור מרחב האבטחה, ליד הכפר אל-חמדיה, שם הגיע החשוד לכיוון אחד המוצבים - וכוחות חטיבת כרמלי החלו בנוהל מעצר חשוד. בצבא אומרים כי החשוד המשיך לטפס על הסוללה לכיוון המוצב חרף הדרישה שיעצור, ולבסוף נורה מחוץ למוצב. בצה"ל מתחקרים את האירוע, ובוחנים האם מדובר במחבל חמוש שניסה לחדור אל המוצב. לא היו נפגעים בקרב כוחות הביטחון.

זמן קצר אחרי שהאירוע הסתיים דובר צה"ל פרסם התייחסות: "כוחות צה"ל זיהו לפני זמן קצר, חשוד שניסה לחדור למוצב צה"ל שבמרחב האבטחה בדרום סוריה. לאחר זיהוי מהיר, הכוחות ירו לעבר החשוד וחיסלו אותו, ללא נפגעים לכוחותינו. צה"ל ימשיך לפעול במרחב האבטחה בדרום סוריה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".

זמן קצר אחרי שהאירוע הסתיים דובר צה"ל פרסם התייחסות: "כוחות צה"ל זיהו לפני זמן קצר, חשוד שניסה לחדור למוצב צה"ל שבמרחב האבטחה בדרום סוריה. לאחר זיהוי מהיר, הכוחות ירו לעבר החשוד וחיסלו אותו, ללא נפגעים לכוחותינו. צה"ל ימשיך לפעול במרחב האבטחה בדרום סוריה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".

זמן קצר אחרי שהאירוע הסתיים דובר צה"ל פרסם התייחסות: "כוחות צה"ל זיהו לפני זמן קצר, חשוד שניסה לחדור למוצב צה"ל שבמרחב האבטחה בדרום סוריה. לאחר זיהוי מהיר, הכוחות ירו לעבר החשוד וחיסלו אותו, ללא נפגעים לכוחותינו. צה"ל ימשיך לפעול במרחב האבטחה בדרום סוריה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".

האירוע החל כשבאחת העמדות זיהו דמות שעולה על סוללה מחוץ למוצב. הלוחמים בעמדה קרו לו לעצור, כשלטענתם היה נראה שהוא החזיק משהו בידו. הוא לא נשמע להוראות, לא נעצר והמשיך להתקדם - אז ביצעו לעברו ירי שממנו הוא נהרג. הכוחות סורקים באזור במטרה לשלול הימצאות של חשודים נוספים.

האירוע החל כשבאחת העמדות זיהו דמות שעולה על סוללה מחוץ למוצב. הלוחמים בעמדה קרו לו לעצור, כשלטענתם היה נראה שהוא החזיק משהו בידו. הוא לא נשמע להוראות, לא נעצר והמשיך להתקדם - אז ביצעו לעברו ירי שממנו הוא נהרג. הכוחות סורקים באזור במטרה לשלול הימצאות של חשודים נוספים.

האירוע החל כשבאחת העמדות זיהו דמות שעולה על סוללה מחוץ למוצב. הלוחמים בעמדה קרו לו לעצור, כשלטענתם היה נראה שהוא החזיק משהו בידו. הוא לא נשמע להוראות, לא נעצר והמשיך להתקדם - אז ביצעו לעברו ירי שממנו הוא נהרג. הכוחות סורקים באזור במטרה לשלול הימצאות של חשודים נוספים.