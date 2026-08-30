העביר נשק בניגוד לחוק - ונתפס בגלל עבירת תנועה: פרקליטות מחוז צפון הגישה כתב אישום נגד סמי בן חליל מטאלקה, רופא בן 29 מרהט, שעקף מחסום משטרתי בגליל התחתון ונמלט משוטרים שסימנו לו לעצור. הוא נתפס בתום מרדף כשברכבו תחמושת.

תיעוד המרדף ( צילום דוברות מחוז צפון )





חלקי הנשק שאותרו בתום המרדף ( צילום: דוברות מחוז צפון )

כתב האישום מייחס לו עבירות של הובלת נשק, שיבוש מהלכי משפט, נהיגה פוחזת ברכב והפרעה לשוטר. משפטו יתקיים בבית המשפט המחוזי בנצרת.

רס"ר מוחסאן דגש, ראש צוות חקירות במשטרת כפר כנא, תיאר כי "שוטרי תחנת העמקים הציבו מחסום אקראי לבדיקת רכבים ליד צומת המוביל. לפני המחסום הם הבחינו ברכב שנוסע בשוליים כשהמטרה היא לעקוף את הפקק. זו עבירת תנועה. השוטרים סימנו לנהג לעצור, אך הוא המשיך בנסיעה פרועה ועקף את המחסום".

לדבריו, "השוטרים דיווחו לניידת לחסום את הרכב שנמלט - אבל הוא התנגש בניידת לפני שנעצר. לאחר מכן השליך שקית מהרכב והשוטרים קפצו לעבר השקית, בזמן ששוטר אחר זינק לעבר הרכב ותפס את החשוד. בחיפוש בשקית אותרה מחסנית כפולה, מלאה בתחמושת של רובה מסוג M-16. בחיפוש ברכב נמצאה מחסנית כפולה נוספת, מכלול וידית דריכה".

במקביל, כך הוא סיפר, התקבל בתחנה דיווח מאזרחית תושבת הגליל התחתון שאיתרה על הכביש תיק עם רובה מסוג M-16. היא סיפרה כי בטעות "דרסה" את התיק ולכן עצרה.

צילום: דוברות המשטרה

"היא גררה את התיק למשך מספר ק"מ בנסיעה של יותר מ-15 דקות. הרובה שאותר בתיק היה ללא מכלול וללא ידית דריכה. הממצאים נשלחו למעבדות המטה הארצי בירושלים ושם נמצאה התאמה מוחלטת בין חלקי הנשק שמצאה האזרחית לחלקי הנשק שאותרו אצל החשוד. הוא הכחיש את המיוחס לו וסיפר שרק לאחרונה סיים לימודי רפואה, שהוא רוצה להיות רופא והמעצר יהרוס לו את החיים. לצערנו אפילו רופאים עוברים על החוק", אמר דגש.