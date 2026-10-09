קריסטה פייק, הרוצחת בת ה-50 ששרדה בשבוע שעבר את ניסיון הוצאתה להורג בטנסי שבארה"ב, החלה שוב לאכול וללכת עם עזרה בבית החולים. כך מסרו עורכי דינה, שטענו כי "קריסטה מתמודדת עם טראומה נפשית עמוקה הנובעת מכך ששרדה ניסיון הוצאה להורג כושל, כולל האימה, הכאב וחוסר הוודאות שנלוו לאמונה שהיא עומדת למות". לדבריהם, "בעוד שהחלמתה הפיזית מרשימה, נותרות שאלות משמעותיות לגבי ההשפעות ארוכות הטווח של מה שעברה". פייק נידונה למוות לאחר שבגיל 18 רצחה באכזריות את חברתה לספסל הלימודים. היא קיבלה שתי זריקות רעל, שלא הצליחו להרוג אותה.