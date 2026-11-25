הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר במרכז הלאומי לאימונים ביבשה במסגרת תרגיל של גדוד 'בזלת' (50) בחטיבת הנח"ל, יחד עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן וקצינים נוספים. הרמטכ"ל, אמר בביקור כי "לאחר שלוש שנות לחימה - צה"ל חוזר להתאמן. במקביל אנחנו מעלים את כשירותו של צה"ל לחזרה ללחימה. במהלך השנה האחרונה התפתחו איומים חדשים המחייבים את הכוחות להמשיך ללמוד, להתנסות ולהתאים את שיטות הפעולה. במסגרת גרף הלחימה לשנת 2027, נעשה מאמץ להקל על משרתי המילואים ולהפחית את הנטל הכבד המוטל עליהם לאחר שלוש שנות מלחמה".