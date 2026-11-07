נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע הערב (שבת) כי בכוונתו להטיל על יו"ר ישר! גדי איזנקוט את תפקיד מלאכת הרכבת הממשלה. מעמד הטלת המנדט על איזנקוט יתקיים מחר בשעה 17:00 בבית הנשיא. לרשות איזנקוט, שעליו המליצו 67 חברי כנסת, יעמדו 28 ימים. אם הוא לא יצליח עד אז במשימה, תתאפשר לאיזנקוט לבקש מהנשיא ארכה של 14 ימים. הרצוג נפגש בסוף השבוע עם איזנקוט ועם ראש הממשלה בנימין נתניהו והודיע להם על החלטתו. הפגישה עם נתניהו נערכה היום, ועם איזנקוט אתמול.

גלריה נשיא המדינה הרצוג ויו"ר ישר! ( צילום: ארנון בוסני )

ראש הממשלה נתניהו, שעליו המליצו 46 חברי כנסת אצל הנשיא, פרסם מוקדם יותר סרטון שבו הציע בפעם הראשונה מאז הבחירות להקים ממשלת אחדות עם מרכיבי גוש השינוי. אחרי קמפיין "גניבת הבחירות" שקידם בשבועות האחרונים, וכשעד כה הסתפק רק בקריאה ל"ממשלה לאומית רחבה" מבלי לומר מפורשות את המילה "אחדות" - הוא אמר הערב בנאום מצולם: "אזרחי ישראל. זוהי עת לאחדות. אתם יודעים שקראתי לכך במהלך מערכת הבחירות וחזרתי על כך גם לאחר מכן. זהו רצון העם, וזהו צורך השעה".

לצד זאת, נתניהו הבהיר כי אין בכוונתו לוותר על הגוש שלו בממשלת אחדות. "יש רק ברירה אחת, לא התאבדות לאומית, אלא אחדות לאומית. אני קורא להקים ממשלת אחדות לאומית שתכלול את כל מפלגות המחנה הלאומי וכל המפלגות הציוניות שרוצות לשמור על המדינה שלנו, מדינתו האחת והיחידה של העם היהודי", מסר בהודעתו. "ממשלת אחדות לאומית תסיר לצמיתות את האיום הגרעיני מאיראן, תשמור על ישראל כמדינה יהודית, ותביא לאחדות בתוכנו. אני קורא לכולם לגלות אחריות בשעה מכרעת זו. זהו צו השעה, זהו צו הקיום שלנו".

נשיא המדינה ויו"ר הליכוד ( צילום: דוברות בית הנשיא )

נתניהו קרא לממשלת אחדות ( צילום: דוברות רה"מ )





זמן קצר לאחר מכן הגיבה מפלגת ישר! להודעת ראש הממשלה ואותתה כי תסכים לממשלת אחדות רק אם נתניהו יוותר על "הקיצונים" בגוש שלו. מפלגת איזנקוט הגדירה את דברי ראש הממשלה כ"נאום היסטרי" וציינה: "אם הליכוד וחבריו מעוניינים לפתע ב'אחדות' ובממשלה רחבה, הם יותר ממוזמנים להודיע באופן פומבי על פירוק הברית עם הקיצוניים, על קבלת ארבעת העקרונות של גדי איזנקוט ועל נכונות להיכנס לממשלה תחת ראש הממשלה איזנקוט. עד אז - זהו ספין עלוב ותו לא".

בנאומו המצולם, טען נתניהו כי איזנקוט מתכוון כבר בשבוע הקרוב להקים ממשלה, שלכאורה תישען על המפלגות הערביות דווקא. לדברי נתניהו, "כבר בשבוע הקרוב, יש מי שמתכוון להשביע בבהילות ממשלה עם תומכי טרור. להקים ממשלה במדינת ישראל עם אלה שחותרים לחסל את מדינת ישראל, עם אלה שרוצים להקים על חורבותיה את מדינת פלסטין. וכולנו יודעים את האמת. ממשלה שתלויה בתומכי חמאס לא תילחם בחמאס, ממשלה שתלויה בשונאי היהדות לא תשמור על ישראל כמדינה יהודית".

נתניהו אמר עוד: "ממשלה שתלויה באיסלאם הקיצוני לא תילחם באיסלאם הקיצוני. ממשלה כזו לא תסיר את האיום הקיומי מאיראן, היא לא תגן על חיילינו הגיבורים בעזה ובלבנון כששליש מחבריה מכנים את חיילי צה"ל פושעי מלחמה ומהללים את מרצחי הנוחבה וחיזבאללה. ממשלה כזו שתלויה באיסלאמיסטים תפרק את מדינת ישראל מבפנים, כפי שקורה במדינות אירופה, והרבה יותר גרוע מזה".

"מבין שימיו בתפקיד ספורים"

בהודעת התגובה של מפלגת ישר! נאמר כאמור כי תסכים ל"ממשלת אחדות" רק אם נתניהו יפרק את הברית שלו עם "הקיצונים". עוד נאמר בהודעה: "ראש הממשלה היוצא נתניהו בנאום היסטרי. מי שפילג, שיסע וסכסך את החברה הישראלית נשמע אומר את המילה 'אחדות' רק כשהוא מבין שימיו בתפקיד ספורים. אחדות היא ערך חשוב לישראל, נתניהו פעל באופן שיטתי ונחוש נגדה גם בזמן המלחמה הקשה בתולדותינו.