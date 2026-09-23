א' מהצפון הכירה גבר בטינדר שהציג את עצמו כאיש שב"כ שמשפחתו נרצחה ב-7 באוקטובר. לאחר תחילת הקשר, היא הבינה שהוא מתחזה - והחלה לאסוף נגדו ראיות במטרה לחשוף אותו. לפני כשבוע הוא נעצר בחשד לעבירות של התחזות, קבלת דבר במרמה ועבירות מין.

א' מהצפון הכירה גבר בטינדר שהציג את עצמו כאיש שב"כ שמשפחתו נרצחה ב-7 באוקטובר. לאחר תחילת הקשר, היא הבינה שהוא מתחזה - והחלה לאסוף נגדו ראיות במטרה לחשוף אותו. לפני כשבוע הוא נעצר בחשד לעבירות של התחזות, קבלת דבר במרמה ועבירות מין.

א' מהצפון הכירה גבר בטינדר שהציג את עצמו כאיש שב"כ שמשפחתו נרצחה ב-7 באוקטובר. לאחר תחילת הקשר, היא הבינה שהוא מתחזה - והחלה לאסוף נגדו ראיות במטרה לחשוף אותו. לפני כשבוע הוא נעצר בחשד לעבירות של התחזות, קבלת דבר במרמה ועבירות מין.

השניים נפגשו לראשונה, כמה שבועות לאחר תחילת הקשר. "הכרתי בחור מאוד מתוחכם וחלקלק, וורבלי וכריזמטי, שיכול לכבוש כל אישה עם הפה שלו", אמרה א'. לדבריה, היא הבינה מיד שמדובר בנוכל. "החלטתי להמשיך ולהעמיד פנים שאני לא יודעת כדי לאסוף ראיות נגדו. לאחרונה החלטתי לסיים את הסיפור".

השניים נפגשו לראשונה, כמה שבועות לאחר תחילת הקשר. "הכרתי בחור מאוד מתוחכם וחלקלק, וורבלי וכריזמטי, שיכול לכבוש כל אישה עם הפה שלו", אמרה א'. לדבריה, היא הבינה מיד שמדובר בנוכל. "החלטתי להמשיך ולהעמיד פנים שאני לא יודעת כדי לאסוף ראיות נגדו. לאחרונה החלטתי לסיים את הסיפור".

השניים נפגשו לראשונה, כמה שבועות לאחר תחילת הקשר. "הכרתי בחור מאוד מתוחכם וחלקלק, וורבלי וכריזמטי, שיכול לכבוש כל אישה עם הפה שלו", אמרה א'. לדבריה, היא הבינה מיד שמדובר בנוכל. "החלטתי להמשיך ולהעמיד פנים שאני לא יודעת כדי לאסוף ראיות נגדו. לאחרונה החלטתי לסיים את הסיפור".