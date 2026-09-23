א' מהצפון הכירה גבר בטינדר שהציג את עצמו כאיש שב"כ שמשפחתו נרצחה ב-7 באוקטובר. לאחר תחילת הקשר, היא הבינה שהוא מתחזה - והחלה לאסוף נגדו ראיות במטרה לחשוף אותו. לפני כשבוע הוא נעצר בחשד לעבירות של התחזות, קבלת דבר במרמה ועבירות מין.
"כשהבנתי שנפלתי קורבן לעוקץ רומנטי החלטתי להישאר ולמנוע צער ותסכול מנשים רבות נוספות", שחזרה א'. "הכרנו בטינדר ומהרגע הראשון הוא הציג את עצמו כאיש שב"כ שפועל בגזרת איו"ש, בעיקר בג'נין. כדי ליצור אמפתיה, הוא סיפר לי שהוא תושב קיבוץ בעוטף, שמשפחתו נרצחה בטבח הגדול".
השניים נפגשו לראשונה, כמה שבועות לאחר תחילת הקשר. "הכרתי בחור מאוד מתוחכם וחלקלק, וורבלי וכריזמטי, שיכול לכבוש כל אישה עם הפה שלו", אמרה א'. לדבריה, היא הבינה מיד שמדובר בנוכל. "החלטתי להמשיך ולהעמיד פנים שאני לא יודעת כדי לאסוף ראיות נגדו. לאחרונה החלטתי לסיים את הסיפור".
הגבר, שהתגלה כתושב קריית אתא בן 34 נשוי עם ילדים, טען בפניה כי איבד את ביתו וספג הפסדים כלכליים בגלל 7 באוקטובר. "שאלתי אותו, 'למה אין לך עורכי דין?', הייתה לו תשובה לכל דבר. העימות מולו היה קל עבורי כי הייתי צמודה לאמת שלי, העובדות הנכונות והאמת אצלי, גם אם התכחש ושיקר זה לא עזר לו וזה לא יעזור. כשהגיעה הדרישה שלו לכסף גדול החלטתי לסיים את הכול".
א' הגישה תלונה במשטרה והגבר נעצר בתום חקירה. על פי המשטרה, היא העבירה לו אלפי שקלים במסגרת מערכת היחסים ביניהם, שנמשכה כמה חודשים. מעצרו הוארך עד 27 בספטמבר. "אני מאחלת שלא יעשה את זה יותר לאף אחת", אמרה א'.