בדיון שנערך הבוקר (רביעי) ב משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו העיד היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט כי חשד בזמנו ששני גורמים בפרקליטות ובמשטרה מדליפים מידע, במטרה להפעיל עליו "לחץ להתקדם יותר לכיוונים שמאפשרים חקירה של ראש הממשלה". דבריו נאמרו אחרי שבחודש ספטמבר חשף במשפט תת-ניצב בדימוס ערן קמין, לשעבר ממלא-מקום ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), פרטים משמעותיים על הקשר עם העיתונאי בן כספית בחלק משלבי החקירות.

"שוטר לא יכול להפעיל עיתונאי כזרועו הארוכה. יש מצבים שבהם עיתונאים עושים תחקירים משלהם. אני בכל הדיונים בדקתי כל דבר", הוסיף. השופט משה ברעם שאל: "נענית ללחץ?". מנדלבליט השיב לו: "בדיוק הפוך, הייתי מאוד זהיר".

מנדלבליט בבית המשפט, היום ( צילום: גיל יוחנן )

עמית חדד, עורך דינו של נתניהו, אמר למנדלבליט: "באיזשהו שלב אתה ביקשת מהמשטרה להפסיק את הקשר עם בן כספית". מנדלבליט: "כן, כי הייתה לי תחושה שבמקום שהמשטרה תחקור הוא (בן כספית, נ"ב) מפעיל את המשטרה. זו הייתה תחושה לא נוחה". חדד: "האם ידעת שהמקורות של בן כספית היו נהגי ראש הממשלה, וידעת שנהגי ראש הממשלה מוסרים מידע שמחויבים על פי דין לשמור בסוד?". מנדלבליט: "מתישהו אני מכיר את זה, בשלב יותר מאוחר. אני לא זוכר את זה בשלב זה בדיוק מאיפה המקורות מגיעים".

חדד הוסיף לתהות: "שמעת שנהגי ראש הממשלה מעבירים מידע לעיתונאים בניגוד לחוק. פעלת בהקשר זה למנוע את זה?". מנדלבליט: "לא פעלתי בהקשר זה. אני אומר לך - לא זוכר מתי (זה) עלה בדיוק". חדד: "כשזה עלה (פעלת?)". מנדלבליט: "(פעלתי) כדי לבדוק את זה". חדד רמז לעבירות שבהן מואשם נתניהו: "זו עבירה על החוק יותר ממרמה והפרת אמונים".

בהמשך הציג עורך דינו של ראש הממשלה כתבה שבמסגרתה פגשה כתבת, כאילו באקראי, את מנדלבליט ואת צוותו ברחוב. באותה כתבה היא פירטה על ישיבה פנימית בפרקליטות בתאריך מסוים, ועל שאירע בה. לאחר מכן שאל את מנדלבליט מהיכן קיבלה את אותם "פרטים אינטימיים". הוא השיב: "היא יודעת משיחת טלפון שקיימתי איתה". חדד פנה לשופטים: "מה שהיא מקבלת בית המשפט מונע מאיתנו לקבל כי זה שיח פנימי".

בתגובה אמר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר כי הדבר נעשה לרקע ובתיאום עם הדובר שלו, והסביר: "זה לגיטימי ולפעמים אפילו מתחייב לשבת עם עיתונאים לשיחות רקע ולהסביר תהליך, כל עוד לא נכנסים לניתוח של עדויות וראיות. הפגישה לא הייתה מקרית, זה היה מתואם ואני לא אמרתי שזה מקרי. זה מה שהציע לי הדובר לעשות". חדד: "כשכתוב בכתבה 'מקורבים למנדלבליט', 'אומרים' זה אתה או הצוות שלך?". מנדלבליט: "כן. כן".