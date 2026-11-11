בזמן שהמתיחות בין איראן לארה"ב נותרה מעורערת גם בשעת המו"מ, בכיכר אזאדי בטהרן הוקם מחנה אימונים חדש המיועד לנשים שישמשו כ"קו ההגנה הראשון" במקרה של פעולה קרקעית באדמת איראן. בערוץ PRESSTV המזוהה עם המשטר האיראני פרסמו ביממה האחרונה תיעודים מהמחנה, שבו נראות הנשים מתאמנות ללחימה.

התיעודים שפורסמו באיראן ממחנה האימונים לנשים





גלריה הנשים מתאמנות גם בירי

מדובר בנשים שהצטרפו לקמפיין "הקרבת החיים" - בהתנדבות, לפי טענת המשטר - קמפיין שנועד לגייס איראנים שרוצים "להגן על המשטר מול ישראל וארה"ב". הקמפיין הושק במהלך מבצע "שאגת הארי" בחודש מרץ האחרון, אז נטען כי ישראל וארה"ב מאיימות על גבולותיה של איראן ואזרחים נקראו לשרת את מדינתם.

כדי לעודד הרשמה לפרויקט ה"התנדבותי" התקיימו ברחבי איראן אירועים המוניים עבור המתנדבים החדשים. ב-18 בספטמבר למשל, קיים המשטר "תרגיל עממי" בהשתתפות המתנדבים, שמספרם לפי הטענות באיראן עומד על כ-313 אלף בני אדם בטהרן לבדה, ועל יותר מ-30 מיליון בכל המדינה.

התמונות שמתפרסמות מתוך מחנה האימונים עברו את אישור התעמולה האיראנית, ולא ברור כמה מתנדבים באמת נרשמו לפרויקט ומה תפקידם מעבר לרשימת שמם. הקמפיין מתיימר כאמור להיות "קו ההגנה הראשון" במקרה של פלישה, כאשר בכל הנוגע לנשים, לאיראן חשוב להציג אותן בשטח כדי לייצר אשליה של שוויון במטרה לקבל תמיכה ציבורית של הציבור בכוחות האיראניים. המטרה אחרי גיוס המתנדבים היא לנצל את יכולותיהם של אלו שיראו נכונות אמיתית להגן על איראן ולהכניס אותם לתוכניות אימונים שיכשירו אותם ללחימה. אלא שלא ברור באיזו הכשרה מדובר.

גם לגלוש באומגה: אימון הנשים בטהרן

באשר למחנה האימונים החדש, התמונות מציגות נשים איראניות מתאמנות בירי בסוגים שונים של נשק, בטיפוס על חבל, גלישה באומגה ועוד. כתב PRESSTV שדיווח מתוך המחנה טען שוב ושוב כי מדובר בנשים שהתנדבו לאימונים ועוברות תוכניות הכשרה מסודרות. הוא אף טען בשידור כי "המושג 'הקרבה עצמית' הוא הרבה מעבר לסיסמה. זה לא מסתכם במילים ריקות, אלא בתנועה רצינית שיזמו אזרחי איראן".

הקמפיין הושק כאמור במהלך המערכה האחרונה שניהלה ישראל מול איראן, אז הרבו כלי התקשורת באיראן לדווח על ההיתכנות לפלישה קרקעית של כוחות ישראליים או אמריקניים. כדי להתמודד עם האיומים לכאורה, הוזמנו האזרחים להגן על הגבולות ועל סמלי השלטון. לפרסום המודעות צורף מספר טלפון שדרכו התבצעו הגיוסים, ובימים הראשונים טענו האיראנים כי מאות אלפי מתנדבים כבר גויסו. עוד נטען כי בין המתגייסים נמנים גם יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף, ראש מערכת המשפט של איראן גולאם חוסיין אג'י, מפקד המשטרה האיראנית אחמד רזא ראדאן והבכיר האיראני מוחמד מוחבר.