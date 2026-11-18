הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אישר בתחילת השבוע (יום שני) את העקרונות לגרף הלחימה המעודכן לכוחות הסדיר והמילואים לשנת 2027, בצל המערכה המתארכת. העקרונות שאושרו צפויים להיכנס לתוקף באופן הדרגתי עד ינואר הקרוב, ובכללם גם השאיפה "להקל את הנטל על משרתי המילואים". אלא שבחינת ההחלטה שהתקבלה בעניינם מעלה כי משרתי המילואים צפויים לשרת בפועל יותר ימים.

גלריה ישרתו יותר ימים בשטח? כוחות צה"ל בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

בדיון בראשות הרמטכ"ל נידונו מוכנות הכוחות בכלל הגזרות למול המשאבים העומדים לרשות צה"ל. גרף הלחימה הוא למעשה הבסיס לתכנון והפעלת הכוחות לאורך השנה הקרובה, כולל משימות תעסוקה מבצעית ואימונים, אך הוא נתון לשינויים בהתאם לצרכי הביטחון. בינתיים התקבלה ההחלטה לאשר מכסה של עד 58 ימי מילואים לשנת 2027, מתוכם עד 42 ימי משימה. לטענת צה"ל מדובר בצמצום הנטל על המשרתים, למרות שבהחלטת הממשלה לשנת 2026 נקבע כי כל משרת יזומן רק לעד 55 ימים. כך למעשה נקבעה תוספת של שלושה ימים בשנה למכסה המקסימלית.

בצה"ל הסבירו את הטענה לצמצום ואמרו כי היא מתייחסת לימים בפועל שאליהם זומנו המשרתים ב-2026 - ממוצע של כ-90 ימים - ולא למכסה. אך בכל זאת לא ניתן להתייחס למכסה זו כצמצום מאחר וגם המכסה הראשונית שנקבעה (עד 58) גבוהה מזו שנקבעה בשנה שלפני כן, שכמעט והוכפלה בפועל.

בנוסף, בימים אלו, בהתאם להחלטות מפקדים בשטח, משרתי מילואים ביצעו תעסוקה מבצעית במתכונת שבוע-שבוע. כלומר שבוע בשטח שלאחריו חזרו לשבוע בביתם. כעת הוחלט באופן גורף על מעבר לתמהיל של 4-10, כלומר 10 ימים בשטח ואחריהם ארבעה ימים בבית. באופן זה אורך הצו עצמו אמור להתקצר (הברוטו), אבל הימים שכל משרת יתייצב ביחידה וייעדר מביתו דווקא יגדלו (הנטו).

חיילים בחטיבת עציון. הכוחות נשארו זמן ממושך בגזרות השונות ( צילום: דובר צה"ל )

תעסוקה מבצעית גם בעזה ( צילום: דובר צה"ל )

גם על כך, נוסף לשינוי ימי המילואים בפועל, בצה"ל טענו כי יפעלו למנוע את השינוי בזכאות משרתי המילואים לתגמולים על שירותם. הזכאות עלולה להיפגע בעקבות הצמצום בברוטו מאחר ועד עתה הרף לקבלת תגמול עמד על 60 ימים ברוטו. בצה"ל הסבירו כי גם הרף לזכאות צפוי להתעדכן, אבל לא התקבלה החלטה בנושא, שכן אלו תלויים באישור משרד האוצר ובהשלמת החלטת הממשלה בנושא ההטבות למשרתי המילואים לשנת 2027.

פי 4 מלפני המלחמה

מנתוני צה"ל עולה כי הכוח הפרוס בשטח (מילואים וסדירים) גדול פי 4 מזה שהיה לפני המלחמה. זאת הודות לגיוס ופריסת כוחות מילואים רבים וצמצום האימונים של הכוחות הסדירים שנותרו בפעילות מבצעית בגזרות השונות לזמן ממושך יותר. מהנתונים עולה בנוסף כי חלק מההכשרות לא הושלמו בצורה מלאה לאורך שלוש שנות מלחמה, ובצה"ל הודו בכך והסבירו כי מדובר בתוצאה של ריבוי משימות בצל מצוקת כוח האדם המשמעותית. בין המטרות שהוצבו לשנת 2027 הוחלט גם על קיום ההכשרות במלואן ושמירה על סטנדרט מקצועי. זאת נוסף לשאיפה בצה"ל לחזור לאימונים סדורים בשגרה עבור הכוחות הסדירים.

לפני המלחמה, כך לפי צה"ל, כוח סדיר עסק באופן קבוע בכ-17 שבועות פעילות מבצעית שלוותה לאחר מכן בכ-17 שבועות של אימון, רענון וחופשת "רגילה", ובמלחמה משך התעסוקה המבצעית בגזרות השונות התארך ומשך האימונים התקצר משמעותית. כעת המטרה היא לשוב לאמן את הכוחות באימונים שיימשכו יותר משבועיים רצופים, כאשר לאורך השנה השאיפה בצה"ל היא לאמן את הכוחות הסדירים במשך שמונה שבועות רצופים, שילוו גם בכחודש רענון. לצד זאת, בצה"ל הבהירו כי צמצום הכוחות הפרוסים המתוכנן לא יפגע בתקני ההגנה ביישובי הנגב המערבי הנמצאים 4-0 ק"מ מהגבול עם רצועת עזה.

מצה"ל נמסר: "העקרונות נקבעו מתוך תפיסת שנת 2027 כשנת מיקוד מבצעי, תוך שמירה על מוכנות גבוהה וחיזוק הכשירות והמוכנות לתפניות. במסגרת הגרף, לטובת קיום אימונים לחטיבות הסדירות וחיזוק העתודות, יצומצם היקף הגדודים המוקצים למשימות ההגנה השוטפות, לצד שמירה על יכולת ההגנה והמענה המבצעי בכלל הגבולות. בנוסף, הגרף כולל צמצום של ימי המילואים, שימור עתודות חזקות בכלל הגזרות וגידור ההכשרות במטרה להבטיח את רציפותן לאורך השנה".