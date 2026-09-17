ראש ממשלת קנדה מארק קרני נאם בפני הפרלמנט של האיחוד האירופי בצרפת, והכריז כי הוא מקבל בברכה את הצעת האיחוד להפוך את קנדה ל"חברה הנלווית" הראשונה בתולדות הגוש. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הלילה שהפיכתה של קנדה לחברה נלווית באיחוד עשויה להוות "פעולה עוינת" נגד המדינה, אך קרני הבהיר בנאומו כי הוא "לא מציע להקים גוש שלישי שיהפוך ליריב של מעצמות גדולות". הוא גם אמר כי ההתקרבות לאירופה היא "יוזמה חיובית" ולא כזו שנעשית כתגובה לדבר כלשהו: "קנדה חזקה וחסונה יותר תהיה שותפה יעילה עבור ארה"ב. אף אחד לא יכתיב לנו על אילו הסכמים נחתום".