טרגדיה בגליל התחתון: פעוטה בת שנתיים הגיעה עם הוריה, תושבי טורעאן, לבקר בבית הסבא בבועיינה נוג'ידאת, ונדרסה למוות. לפי החשד, האב הוא שדרס באותה בשוגג. שוטרי מחוז צפון ובוחני תאונות הדרכים של המשטרה הגיעו למקום, ופתחו בחקירת נסיבות התאונה הטראגית.
הדיווח על המקרה התקבל בשעה 18:21 במוקד מד"א במרחב ירדן. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו במצב אנוש למרכז הרפואי צפון פוריה.
חובש רפואת חירום במד"א אחמד רחמאן סיפר: "כשהגענו למקום הבחנו בפעוטה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק ונשימה וסובלת מחבלה רב מערכתית קשה לאחר שנפגעה מרכב, מיד התחלנו להעניק לה טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים עיסויים והנשמות".
הפעוטה הובהלה לבית החולים פוריה ללא דופק ותוך כדי החייאה, ושם אמרו כי "למרות מאמצי הצוותים הרפואיים שנלחמו על חייה, הרופאים נאלצו לבסוף לקבוע את מותה".