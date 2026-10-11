פעוטה בת שנתיים הגיעה עם הוריה, תושבי טורעאן, לבקר בבית הסבא בבועיינה נוג'ידאת, ונדרסה למוות. לפי החשד, האב הוא שדרס באותה בשוגג. שוטרי מחוז צפון ובוחני תאונות הדרכים של המשטרה הגיעו למקום, ופתחו בחקירת נסיבות התאונה הטראגית.

פעוטה בת שנתיים הגיעה עם הוריה, תושבי טורעאן, לבקר בבית הסבא בבועיינה נוג'ידאת, ונדרסה למוות. לפי החשד, האב הוא שדרס באותה בשוגג. שוטרי מחוז צפון ובוחני תאונות הדרכים של המשטרה הגיעו למקום, ופתחו בחקירת נסיבות התאונה הטראגית.

טרגדיה בגליל התחתון: פעוטה בת שנתיים הגיעה עם הוריה, תושבי טורעאן, לבקר בבית הסבא בבועיינה נוג'ידאת, ונדרסה למוות. לפי החשד, האב הוא שדרס באותה בשוגג. שוטרי מחוז צפון ובוחני תאונות הדרכים של המשטרה הגיעו למקום, ופתחו בחקירת נסיבות התאונה הטראגית.