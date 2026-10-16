נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בשיחה עם כתבים כי ישראל סייעה לסעודים בפעולות שלהם נגד החות'ים. כשנשאל בידי כתבים אם הסכמי אברהם חזרו לשולחן, השיב: "כן, אני חושב. אולי יותר מאי פעם בעבר. סעודיה שמחה מאוד לקבל את התמיכה של ישראל והתמיכה שלנו". בהמשך נשאל טראמפ אם הוא חושב שסעודיה צריכה לקבל את הסיוע שישראל מציעה לה כדי להילחם בחות'ים. "כן, אני חושב שכן", השיב. "ישראל סייעה הרבה לסעודיה".

הסיוע הישראלי לסעודיה התמקד עד כה במודיעין על מטרות. סביר להניח שהסעודים יבקשו לקבל מערכת הגנה כמו שיש לישראל, וזו תבחן את הבקשה רק אם וכאשר ריאד תצטרף להסכמי אברהם.

טראמפ: "סעודיה שמחה לקבל את תמיכת ישראל" ( צילום: מתוך X )





בינתיים, לא ברור על מה אמירת טראמפ מתבססת בכל הנוגע להסכמי אברהם, שלשיטתו חזרו לשולחן. גורמים המעורים בפרטים אמרו שליורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן אין אמון בראש הממשלה בנימין נתניהו, וכל עוד הוא בשלטון קשה לראות את הנורמליזציה מתקדמת.

הסעודים, כמו גם מדינות ערביות נוספות, ממתינות לבחירות בישראל ומקוות לשינויים פוליטיים. דבר אחד לא השתנה, התנאי של ריאד ל"התנעת תהליך מדיני ממשי שיוביל בסופו של דבר להקמת מדינה פלסטינית ריבונית" - ועד שזה יתקבל הם לא ינרמלו היחסים עם ישראל.

בשבועות האחרונים נרשמה הסלמה חריפה בלחימה בין הסעודים לחות'ים. סעודיה לא נוהגת לפרט על הנזקים הנגרמים מתקיפות החות'ים לעברה, התיעוד שהיא מפרסמת מוגבל מאוד, היא גם מזהירה בצורה עקבית את התושבים לא לתעד את הפגיעות, וההודעות שמתפרסמות מטעם הקואליציה בהובלתה מדווחות בעיקר על יירוטים מוצלחים. היא עדיין מנסה, בתוך הכאוס, להקרין עוצמה ושגרה.

אך למרות הניסיון להפגין יציבות, סעודיה ניצבת מול אתגרים כלכליים משמעותיים, לטווח הקצר והארוך, שמעמידים בסכנה את חזון 2030 של בן סלמאן – הפיכת סעודיה למעצמה גלובלית: כלכלית, לוגיסטית וטכנולוגית. אחרי הפגיעה המשמעותית בשבת האחרונה בשדה התעופה המלך חאלד בריאד, נראה כי גם יכולתה של סעודיה להסתיר את גודל האיום עליה, הולכת ונשחקת.

הפגיעה הכלכלית במדינה כבר מורגשת. סקטור התעופה נפגע בעקבות התקיפות החות'יות שהשביתו את שדה התעופה המלך חאלד, המהווה שער כניסה משמעותי למבקרים, משקיעים ואנשי עסקים. גם התקיפות האחרות של החות'ים, לעבר שדות תעופה ומוקדים אסטרטגיים נוספים בסעודיה, כבר נותנות את אותותיהן.

התקיפות החות'יות מגיעות בתקופה עמוסה בלוח הזמנים העסקי של סעודיה. הממלכה מתכוננת לארח בהמשך החודש את הפסגה המדוברת 'יוזמת ההשקעות העתידית'. מדובר באירוע דגל של סעודיה שאמור להתקיים בין 29-26 באוקטובר. בדרך כלל האירוע מושך אליו בכירים, משקיעים בינלאומיים ובנקאים, אך המצב הביטחוני הופך את קיומו למורכב.

החות'ים יודעים היטב לאן הם מכוונים ובמה הם רוצים לפגוע. "בפייננשל טיימס" שוחחו בימים האחרונים עם פארע אל-מסלמי, ממכון המחקר הבריטי צ'טהאם האוס, שהדגיש כי הפגיעה בשדות התעופה של סעודיה נועדה לגרום נזק מרבי לתשתיות הכלכליות ולמוניטין של הממלכה. לדבריו מדובר בשיקול חשוב של החות'ים. "לסעודיה יש מה להפסיד, להם לא. הכלכלה היא התחום שבו הם מרגישים כי ביכולתם לגרום את הנזק הרב ביותר", אמר.

הדעות חלוקות לגבי ההשלכות ארוכות הטווח של המתקפות הנוכחיות על הכלכלה הסעודית ויכולתה של סעודיה להשתקם. במאמר בעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי נכתב בימים האחרונים: "החות'ים מנהלים מערכה עזה המכוונת לעורק החיים של הכלכלה הסעודית ומאיימת על מגזריה החיוניים - ובראשם האנרגיה, התעופה, התיירות וההשקעות הישירות". הודגש גם השיבוש בזרימת הנפט הסעודי לשווקים הבינלאומיים, תוך פגיעה בתדמית הכלכלית של הממלכה.