"את חצופה ולא מחונכת, הסרחת את נס ציונה. בעזרת השם ניפטר ממך": ראש העיר נס ציונה שמואל בוקסר תועד מתבטא באלימות נגד חברת המועצה מהאופוזיציה בעירו, שירי פרנצ׳י כהן, בישיבת מועצת העיר שנערכה אתמול (שלישי). צפו בתיעוד מהישיבה:

ראש העיר לחברת המועצה: "הסרחת את נס ציונה, ניפטר ממך"





בשיחה עם ynet, שירי פרנצ'י כהן, אמא לשני ילדים שעובדת בחברת היי טק וחברה בסיעת "מחוברים לנס ציונה" שבאופוזיציה של העיר, סיפרה על התחושות אחרי ההתבטאויות שספגה מצד ראש העיר בוקסר: "הייתי בהלם. לא חשבתי שאני שומעת נכון וביקשתי שיחזור על דבריו. הוא חזר על כך שוב ושוב במעין חצי חיוך. 'ניפטר ממך'".

"אני בדרך כלל חסינה להתנהגות הבוטה שלו כלפי חברות מועצה, אבל יצאתי מהישיבה להירגע, והישיבה הסתיימה כעבור 10 דקות", הוסיפה. "זו הייתה ישיבת מועצה שגרתית שעמדה להסתיים ובגלל שכראש עיר הוא לא יכול להגיש הצעה לסדר, הוא פתח פה. מה שעצוב זה שאף אחד מחברי וחברות המועצה לא ניסה לעצור את ראש העיר. ככה לא מדברים".

לדברי פרנצ'י כהן, "זו אינה הפעם הראשונה שבה אני וחבריי לסיעה, נתקלים ביחס כוחני, בריוני ואלים, ברמות כאלה ואחרות, כאשר אנו עומדים על עקרונות חשובים. הרגשתי שראש העיר בוקסר פשוט נוהג כלפיי בזלזול וביהירות. הוא אמר לי הרבה דברים בעבר ולא התרגשתי מהתנהגותו, אבל אתמול זה היה הלם".

חברת המועצה חזרה הביתה נסערת. "אמרתי לעצמי: 'בשביל מה אני צריכה את החרא הזה? אבל הבוקר קמתי ליום חדש ואמרתי לעצמי שבדיוק בגלל הכוחנות הזאת ושאני שואלת שאלות ודורשת תשובות, וזה כנראה מעצבן אותו. על הערה זניחה הוא התפוצץ עליי. מדובר בהערה מיזוגנית".

שירי פרנצ'י כהן, שהגישה תלונה נגד בוקסר. "אנחנו לא צריכים להיות שק החבטות של ראש העיר" ( צילום: סטודיו חובב )

פרנצ'י כהן טוענית כי ראש העיר בוקסר "תמיד מפנה יחס לא ראוי לנשים חברות המועצה. הוא נוהג לחלק ציונים לנשים ולחברות במועצה. 'חוצפנית', 'לא מחונכת', 'חוצפנית קטנה'. בעבר הוא אף כינה חברת מועצה 'טיפשה'. זה מקומם".

חברת המועצה ציינה כי הגישה תלונה לממונה על פניות הציבור בעירייה בגין "ההתנהגות הבריונית של ראש העיר" כלפיה. "אנשים כמוני הגיעו לפוליטיקה להתנדב כדי להוביל עשייה למען תושבי העיר. אני וחבריי באופוזיציה שואלים שאלות, רוצים שקיפות למען הציבור ודורשים מינהל תקין. זה עולה לי בזמן יקר וגם בכסף, ואני מקדישה שעות רבות ללימוד החומר לקראת ישיבות מועצה. אנחנו נמשיך לשאול, לבקר ולעמוד על מינהל תקין. זו חובתנו כלפי תושבי נס ציונה, ולא נוותר עליה גם כאשר הדבר אינו נוח. נבחרי ונבחרות ציבור אינם צריכים להוות שק החבטות של ראש העיר, ויש לגנות זאת ולהבטיח שדבר כזה לא יישנה".

עוד אמרה פרנצ'י כהן: "הדברים שנאמרו אתמול כלפיי, חברת מועצה בנס ציונה, על ידי ראש העיר בישיבת המועצה, חורגים מכל שיח ציבורי ראוי. אפשר לחלוק עליי, לבקר אותי ואף לנהל ויכוח חריף, אבל כך לא מדברים לאף אדם, וודאי שלא לנבחרת ציבור. כשביקורת ושאלות ענייניות נענות בהתפרצות, בהשפלה ובאמירות אישיות, הבעיה כבר אינה חילוקי דעות פוליטיים, אלא האופן שבו מתנהל השיח הציבורי בעיר".