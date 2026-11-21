דובר צה״ל הכחיש את טענת חמאס כי שלושה מעובדי הארגון ההומניטרי World Central Kitchen נהרגו בתקיפה בעיר עזה. דובר צה"ל אישר כי בוצעה תקיפה, אך הדגיש כי היא כוונה לעבר "שלושה מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי, שנעו ברכב ששימש להעברת מזון ולוגיסטיקה למחבלי ארגוני הטרור. לאחר התקיפה הוצגו המחבלים על-ידי גורמים עזתים כעובדי סיוע של ארגון בינלאומי. מדובר בטענה שקרית ובהוכחה נוספת לשימוש הציני של ארגוני הטרור ולאופן בו מחבלים, לאחר תקיפות צה"ל, מוצגים כעובדי סיוע". עוד נמסר כי "לאורך המלחמה ובפרט בעת האחרונה, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים הותקפו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו".