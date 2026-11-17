אבישי ברייר (51), רואה חשבון ממודיעין, לקה אתמול (שני) בדום לב לאחר שהגשים חלום והגיע לפסגת הר הקילימנג'רו. ברייר טיפס בקבוצה שמנתה 16 ישראלים, והוא התמוטט ומת בהר הכי גבוה באפריקה לעיני שלושת חבריו הטובים. הוא שירת כקצין מילואים בחטיבה 226 של הצנחנים, ועשה מאות ימי מילואים בסוריה ובלבנון מאז פרוץ המלחמה.

גלריה אבישי ברייר ( צילום: באדיבות המשפחה )

ברייר, חובב הרפתקאות ובכללן טיפוס על הרים, התחיל ביום חמישי שעבר את הטיפוס על ההר שגובהו 5,885 מטרים. עם הגעתו לפסגה הוא לקה כאמור בדום לב. החברים הורידו אותו רגלית על אלונקה לתחנה שלפני הפסגה במסע שנמשך כארבע עד חמש שעות. מסוק נחת בתחנה ואסף את הגופה אל תחתית ההר.

בני המשפחה סיפרו: "הוא היה אדם מלא שמחת חיים, שאהב לטייל, לחוות את העולם ולחבר בין אנשים. מותו הותיר את בני אותנו ואת החברים בהלם ובכאב גדול. הוא תמיד נהג לומר 'החיים קצרים', כך הוא חי". ברייר הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. את אשתו ענת הוא הכיר במהלך לימודיהם לפני 27 שנים. בני הזוג טיילו יחד בארץ ובעולם, בילו ופגשו חברים וחוו יחד חוויות חדשות.

ברייר (שני מימין) עם חבריו בטיפוס על ההר: מרסלו מיליגר, אילן ישעיהו ואיציק אביגדור ( צילום: באדיבות המשפחה )

אבישי עם משפחתו בטיולים ( צילום: באדיבות המשפחה )

( צילום: באדיבות המשפחה )

( צילום: באדיבות המשפחה )

עוד אמרו במשפחה: "הוא היה אבא מסור, מעורב ונוכח, שהיה לו קשר קרוב ועמוק עם שלושת ילדיו - הבנות מעיין וגאיה והבן איתי. הוא אבא שהיה שותף אמיתי לחייהם, שהכיר את עולמם, את תחומי העניין שלהם ואת החלומות שלהם, והיה שם בשבילם בכל רגע. המשפחה הייתה חשובה לו עד כדי כך שבשלב מסוים החליט לצמצם את שבוע העבודה שלו ביום אחד, כדי שיוכל להקדיש יותר זמן לענת ולילדים".

במשפחה סיפרו כי הטיפוס להר הקילימנג'רו היה חלק מרשימת החוויות והחלומות שברייר רצה להגשים. "דווקא שם, במהלך מסע נוסף אל אחד ההרים הגבוהים בעולם, נגדעו חייו באופן פתאומי ובלתי נתפס", אמרו במשפחה. "אבישי אהב את החיים, אבל אולי יותר מכל הוא אהב את האנשים שאיתם חלק אותם, והם אהבו אותו בחזרה". במשך 20 השנים האחרונות הוא פעל לגיוס תרומות למשפחות נזקקות.