כל החשודים בפרשת מותו של אלדר דיין שוחררו ממעצר: ארבעה ימים לאחר שהוכנסו למעצר בית, שבעת החשודים במעורבות במותו של אלדר דיין שוחררו למעשה ממעצר, לאחר שהיום לא התקיים דיון בהארכת תקופת מעצר הבית שלהם.
בכך, בפועל השבעה חופשיים כעת לחלוטין, למרות שכל החשדות נגדם עדיין עומדים בעינם. כאמור, זאת מאחר שהמשטרה לא ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרם היום בימים נוספים. החלטת המשטרה שלא לבקש את הארכת מעצרם של החשודים התקבלה לאחר קבלת תוצאות נתיחת שרידי גופתו של דיין שאותרו בשטח פתוח בפתח תקווה בחודש שעבר, כשנקבע כי לא ניתן להכריע האם הוא נרצח.
כזכור, בתחילת השבוע הועברו החשודים, בהם שני חבריו של דיין, מקסים ברברמן ועומרי פרץ, שהיו חשודים ברציחתו, למעצר בית. בדיון ביום ראשון המשטרה ביקשה שהם יישלחו למעצר בית לתקופה של שבועיים, בעוד ששופט בית משפט השלום בפתח תקווה רונן פלג הורה כי הם יישבו במעצר בית רק עד ליום חמישי.
היום, בשל הקשיים בחקירה, הודיעו חוקרי היחידה החוקרת לעורכי דינם כי לא יתקיימו הדיונים להארכת מעצרם - והם משוחררים ממעצר הבית.
דוח המכון לרפואה משפטית באבו כביר קבע כאמור כי בשל מצב שרידי הגופה שאותרו לא ניתן לקבוע את סיבת המוות של דיין. במשטרה אף טענו בתחילת השבוע כי "הראיות בתיק הרצח הגיעו למיצוי. לא הצליחו לגבש תשתית ראייתית לעבירת הרצח. אנחנו עושים זאת לא בלב שלם כי ציפינו פה למשהו אחר. בסופו של דבר עם הראיות הקיימות אי אפשר להאשים ברצח".
גופתו של דיין נמצאה לפני כארבעה שבועות, לאחר שתחילה נחשב כנעדר. במשטרה אמרו כי בהיעדר ראיה ממשית וודאית יהיה קשה לקשור לחשודים את עבירת הרצח.