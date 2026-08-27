בכך, בפועל השבעה חופשיים כעת לחלוטין, למרות שכל החשדות נגדם עדיין עומדים בעינם. כאמור, זאת מאחר שהמשטרה לא ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרם היום בימים נוספים. החלטת המשטרה שלא לבקש את הארכת מעצרם של החשודים התקבלה לאחר קבלת תוצאות נתיחת שרידי גופתו של דיין שאותרו בשטח פתוח בפתח תקווה בחודש שעבר, כשנקבע כי לא ניתן להכריע האם הוא נרצח.

בכך, בפועל השבעה חופשיים כעת לחלוטין, למרות שכל החשדות נגדם עדיין עומדים בעינם. כאמור, זאת מאחר שהמשטרה לא ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרם היום בימים נוספים. החלטת המשטרה שלא לבקש את הארכת מעצרם של החשודים התקבלה לאחר קבלת תוצאות נתיחת שרידי גופתו של דיין שאותרו בשטח פתוח בפתח תקווה בחודש שעבר, כשנקבע כי לא ניתן להכריע האם הוא נרצח.

בכך, בפועל השבעה חופשיים כעת לחלוטין, למרות שכל החשדות נגדם עדיין עומדים בעינם. כאמור, זאת מאחר שהמשטרה לא ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרם היום בימים נוספים. החלטת המשטרה שלא לבקש את הארכת מעצרם של החשודים התקבלה לאחר קבלת תוצאות נתיחת שרידי גופתו של דיין שאותרו בשטח פתוח בפתח תקווה בחודש שעבר, כשנקבע כי לא ניתן להכריע האם הוא נרצח.

כזכור, בתחילת השבוע הועברו החשודים, בהם שני חבריו של דיין, מקסים ברברמן ועומרי פרץ, שהיו חשודים ברציחתו, למעצר בית. בדיון ביום ראשון המשטרה ביקשה שהם יישלחו למעצר בית לתקופה של שבועיים, בעוד ששופט בית משפט השלום בפתח תקווה רונן פלג הורה כי הם יישבו במעצר בית רק עד ליום חמישי.

כזכור, בתחילת השבוע הועברו החשודים, בהם שני חבריו של דיין, מקסים ברברמן ועומרי פרץ, שהיו חשודים ברציחתו, למעצר בית. בדיון ביום ראשון המשטרה ביקשה שהם יישלחו למעצר בית לתקופה של שבועיים, בעוד ששופט בית משפט השלום בפתח תקווה רונן פלג הורה כי הם יישבו במעצר בית רק עד ליום חמישי.

כזכור, בתחילת השבוע הועברו החשודים, בהם שני חבריו של דיין, מקסים ברברמן ועומרי פרץ, שהיו חשודים ברציחתו, למעצר בית. בדיון ביום ראשון המשטרה ביקשה שהם יישלחו למעצר בית לתקופה של שבועיים, בעוד ששופט בית משפט השלום בפתח תקווה רונן פלג הורה כי הם יישבו במעצר בית רק עד ליום חמישי.