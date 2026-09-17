מומחים לזכויות אדם, שמונו על ידי הגוף הבכיר של האו"ם לנושאים אלה, דיווחו כי מצאו "בסיס סביר" להאמין שארה"ב ביצעה פשעי מלחמה בשתי תקיפות באיראן, בהן תקיפה על בית ספר בעיר מינאב שבדרום המדינה בחודש פברואר. המשלחת הבינלאומית לאיראן ציינה כי הממצאים מתמקדים בשתי תקיפות אוויריות שבהן נהרגו לפחות 178 אזרחים, בהם נשים וילדים. הצוות ציין עוד כי הרג שבוצע על ידי כוחות הביטחון של המדינה באיראן התרחש ב"היקף עצום ומזעזע" וכי אזרחים נלכדו בין "הפרות בוטות של זכויות אדם ופשעים נגד האנושות מצד ממשלתם, לבין הסכסוך הקטלני עם ארה"ב וישראל".