הרשויות ביוון הגישו כתב אישום נגד שני נערים ישראלים בני 17, אשר שהו במהלך הקיץ במלון PEARL שבמאליה, כרתים. על פי המסמכים המשפטיים, השניים מואשמים בהחזקה משותפת שלא כדין של חפץ המוגדר כנשק.

כתב האישום הוגש על ידי התובעת בעיר הרקליון ונקבע מועד לדיון בפני בית המשפט המקומי לנוער ביום רביעי הבא, 25 בנובמבר. לפי כתב האישום, בעקבות עדותה של מנקה במלון נערכה בדיקה משטרתית בחדר 213 שבו התאכסנו השניים, והם נתפסו מחזיקים במשותף, על מיטה, גרזן עם ידית עץ שמוגדר כנשק לפי החוק היווני.

החופשה הפכה לסיוט. האי כרתים ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א בחוק זכויות יוצרים )

הפרשה החלה ב-26 ביולי אז דווח על תקיפה אלימה של תיירים ישראלים במלון, אירוע שזכה לתהודה. נערים ישראלים חזרו ממסיבה לכיוון המלון כשהם שרים בעברית, וקבוצת תוקפים - שחלקם קראו קריאות כמו "Fuck Israel" ו-"Free Palestine" - החלה להתעמת איתם.

לפי עדויות הנערים והוריהם, התוקפים השליכו לעברם בקבוקי זכוכית ורדפו אחריהם אל תוך שטח המלון עצמו, וחלקם החזיקו ברובי אוויר ובחפצים חדים. הנערים נמלטו לחדריהם וננעלו בפנים, חלקם אף חסמו את הדלתות באמצעות מיטות בזמן שהתוקפים עברו בין הקומות וניסו לאתר ישראלים. במהלך ההסתגרות שלחו חלק מהנערים הודעות מצוקה ופרידה להוריהם בישראל מחשש לחייהם. צעיר ישראלי אחד נפגע בראשו.

צוות המלון ניסה להגן על האורחים עד להגעת משטרת יוון, שפיזרה לבסוף את המתפרעים. בעקבות האירוע, חלק גדול מהישראלים נותרו מסוגרים בחדרים תחת אבטחה והקדימו את טיסתם חזרה לישראל.

יממה לאחר התקרית נעצרו על-ידי המשטרה המקומית שני בני ה-17. לדברי משפחותיהם, השניים כלל לא היו חלק מהקבוצה שיצאה למסיבה ולא השתתפו בקטטה, אלא פתחו את דלת חדרם כדי להחביא ישראלים שברחו מהתוקפים. בבוקר שלמחרת, מנקה במלון מצאה בחדרם גרזן שאחד הנערים שנמלטו לקח מהמסדרון להגנה עצמית. הנערים שוחררו מאחר ולא נמצאו טביעות אצבע שלהם, הם הורשו לחזור לארץ - והמשפט יתנהל שלא בפניהם.

פרקליטם של שני הנערים, עו"ד ניר יסלוביץ: "מדובר בכתב אישום שערורייתי אם לא חמור מכך. מרשיי הם אלה שהותקפו על-ידי גורמים עוינים ששמו להם למטרה לגדוע את חייהם, כפי שנודע בזמן אמת לגורמים הממונים במדינת ישראל, וזאת רק בשל היותם ישראלים. מרשיי הם הקורבנות ולא ההפך.