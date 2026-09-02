ממשל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע אתמול כי ה-FBI פגע במערך גיוס הכספים והתעמולה המקוון של חמאס, תפס מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-560 אלף דולר והשתלט על שרתים ודומיינים ששימשו את גדודי עז א-דין אל-קסאם. לפי הודעת משרד המשפטים האמריקני, התשתית שימשה את הזרוע הצבאית של חמאס לגיוס תרומות ברחבי העולם, להעברתן מחוץ למערכת הפיננסית הרגילה ולגיוס תומכים חדשים. ההשתלטות אפשרה לחוקרים גם ליירט תרומות נוספות ולקבל מידע על אלפי בני אדם שפנו לחמאס, תרמו לו או ניסו לעשות זאת, בקריפטו ובאמצעי תשלום רגילים.