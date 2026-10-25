הלוויה בבית עלמין בעיר ליניארס שבברזיל הסתיימה באסון נוסף: אדילסון מרסארו בן ה-48, שהגיע להיפרד מחבר שנהרג בתאונת דרכים, נפל לתוך הקבר של אביו ונהרג, לאחר שמצבת הבטון שעליה התיישב קרסה תחתיו.
לפי הדיווח בעיתון "או גלובו", עדי ראייה סיפרו כי מרסארו הגיע לבית העלמין רכוב על אופנוע, ובתחילת הטקס בירך את הנוכחים לשלום, אך אז השאיר את האופנוע והקסדה בצד ופנה לעבר קבר אביו, והתיישב על המצבה שלו. לפתע היא קרסה תחתיו, והוא נפל לתוך הבור שבו נקבר האב.
האבלים שהיו בסמוך שמעו את הרעש שנגרם מהקריסה ומהנפילה, והזעיקו את צוותי החירום, אולם כשהכוחות הגיעו למקום מרסארו כבר לא היה בחיים. למחרת הוא הובא לקבורה באותו בית עלמין.
בעקבות הטרגדיה פרסמה עיריית ליניארס הודעה, ובה הפצירה בציבור לנקוט משנה זהירות בעת ביקור בבית העלמין, שבו קבורים קרוב ל-18 אלף בני אדם. העירייה הדגישה כי היא אחראית על הניקיון והתחזוקה של השטחים הציבוריים בבית העלמין, אך תחזוקת הקברים עצמם נמצאת באחריות המשפחות.
הודעת העירייה פורסמה במיוחד לקראת "יום המתים" (Dia de Finados) שיחול ביום שני הקרוב. יום זה חל בברזיל מדי שנה ב-2 בנובמבר, יום אחרי "יום כל הקדושים", ומקורו במסורת הקתולית של "יום כל הנשמות", שבו מתפללים לזכר המתים. בברזיל "יום המתים" הוא חג לאומי, ומיליוני אנשים נוהרים בו לבתי העלמין כדי לפקוד את קברי קרוביהם, לנקות אותם, להניח פרחים ולהדליק נרות. בשל העומס הרב שנוצר בבתי העלמין, רשויות מקומיות רבות מפרסמות לקראתו הנחיות ואזהרות לציבור.