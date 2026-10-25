לפי הדיווח בעיתון "או גלובו", עדי ראייה סיפרו כי מרסארו הגיע לבית העלמין רכוב על אופנוע, ובתחילת הטקס בירך את הנוכחים לשלום, אך אז השאיר את האופנוע והקסדה בצד ופנה לעבר קבר אביו, והתיישב על המצבה שלו. לפתע היא קרסה תחתיו, והוא נפל לתוך הבור שבו נקבר האב.