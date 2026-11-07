כאן, תאגיד השידור הישראלי, פרסם גינוי לדבריה של אילה חסון כלפי התאגיד ומנהליו. מהתאגיד נמסר כי "בניגוד לטענותיה של הגב' חסון, איש לא 'הכתיב' לה את נוסח תגובתה. בין הצדדים הוחלפו טיוטות בכתב, עד שחסון הודיעה מיוזמתה כי לא תופיע לשידור. התאגיד נותן במה למגוון רחב של דעות והשקפות מכל קצות הקשת הפוליטית, מחויב לחופש העיתונות ומעניק גיבוי מלא לעובדיו ומנהליו. לצד זאת, התאגיד לא ישלים עם אמירות מכלילות ופוגעניות". כפי שפורסם ב-ynet, התאגיד הציב אולטימטום לחסון ודרש ממנה להתנצל בנוסח המקובל עליהם בעקבות דבריה כלפי נשים בדואיות, או שלא תוכל לשדר.