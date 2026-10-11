בבית החולים קפלן ברחובות נפטר הלילה (בין שבת לראשון) צעיר בן 28 שנורה אתמול בשוגג על-ידי אחיו ביבנה.
לפי החשד, אחיו של המנוח, בן 21 שעובד כמאבטח, פלט כדור אחד מהאקדח שהחזיק ששייך לחברת האבטחה שבה הוא עובד. אחיו הגדול נפצע מהקליע, ופונה במצב אנוש לבית החולים. בן ה-21 נעצר במקום ונלקח לחקירה, שבסיומה יובא להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.
האח היורה מיוצג על ידי עו״ד דימה ברנשטיין מהסנגוריה הציבורית. אתמול מסרה המשטרה כי "מבדיקה ראשונית, מדובר בנשק שנמצא ברשות בן משפחה באופן חוקי וכעת נבדקות הנסיבות".