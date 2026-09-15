צה"ל עצר הערב (שלישי) את נקאא חאמד, עיתונאית בעלת אזרחות פלסטינית ואמריקנית, במחסום מאולתר שהוקם סמוך לתקוע, מדרום-מזרח לבית לחם. גורמים בצה"ל אמרו כי מדובר בעיתונאית שעובדת עבור גוף איראני, ויש עליה הפללות של שיתוף פעולה עם האויב וייתכן שגם חשד לריגול.
באיראן דיווחו על מעצר הכתבה שעובדת בערוץ presstv, שמעביר דיווחים בטלגרם גם בעברית. משפחתה של חאמד טענה כי נעצרה בדרכה חזרה מ"סיקור הפגיעה בפלסטינים בגדה המערבית". האם אף האשימו כי "הייתה יעד לקמפיין הסתה מצד פלטפורמות ישראליות בעקבות סיקורה את האירועים בכפר קוסרה".
ב-press tv אמרו ש"אחד מעמיתיה של חאמד", סיפר כי היא "נסעה עם צוות צילום כשכוחות ישראלים עצרו אותם במחסום. הצוות עבר חיפוש, ולאחריו עצרו הכוחות את חאמד ושחררו את הצלמים".
חאמד, נטען בערוץ האיראני, "נפצעה גם בדצמבר אשתקד, בעת שדיווחה בשידור חי ממחנה הפליטים קלנדיה, לאחר שכוחות ישראלים ירו כדורי גומי".