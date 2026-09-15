צה"ל עצר הערב (שלישי) את נקאא חאמד, עיתונאית בעלת אזרחות פלסטינית ואמריקנית, במחסום מאולתר שהוקם סמוך לתקוע, מדרום-מזרח לבית לחם. גורמים בצה"ל אמרו כי מדובר בעיתונאית שעובדת עבור גוף איראני, ויש עליה הפללות של שיתוף פעולה עם האויב וייתכן שגם חשד לריגול.

צה"ל עצר הערב (שלישי) את נקאא חאמד, עיתונאית בעלת אזרחות פלסטינית ואמריקנית, במחסום מאולתר שהוקם סמוך לתקוע, מדרום-מזרח לבית לחם. גורמים בצה"ל אמרו כי מדובר בעיתונאית שעובדת עבור גוף איראני, ויש עליה הפללות של שיתוף פעולה עם האויב וייתכן שגם חשד לריגול.

צה"ל עצר הערב (שלישי) את נקאא חאמד, עיתונאית בעלת אזרחות פלסטינית ואמריקנית, במחסום מאולתר שהוקם סמוך לתקוע, מדרום-מזרח לבית לחם. גורמים בצה"ל אמרו כי מדובר בעיתונאית שעובדת עבור גוף איראני, ויש עליה הפללות של שיתוף פעולה עם האויב וייתכן שגם חשד לריגול.