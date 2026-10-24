31 במרץ 2009 נתניהו מושבע לראשות הממשלה

באותה עת מפעילה איראן כ-4,000 צנטריפוגות מדגם בסיסי באתר יחיד ועד אוגוסט 2009 צוברת אורניום מועשר לכ-5% שלאחר העשרה ל-90% יכול להספיק למעט יותר מחצי פצצה. ישראל נערכת לתקיפה ורומזת על נכונותה לתקוף ("כל האופציות על השולחן") אך לפי פרסומים מאוחרים, לנוכח התנגדות בכירי מערכת הביטחון מוחלט שלא לממש את האיום.

2009 עד 2013

עפ"י פרסומים זרים שלא הוכחשו, ישראל מחסלת מספר מדענים איראניים ובשיתוף עם ארה"ב מבצעת תקיפת סייבר באתר ההעשרה בנתנז שהורסת כ-1,000 צנטריפוגות מתוך כ-8,700. איראן ממשיכה ומתגברת את ההעשרה וב-2012 מתחילה להעשיר גם במעמקי ההר בפורדו. מאוגוסט 2009 עד אוגוסט 2013 איראן מכפילה פי 9 את כמות החומר המועשר עד למעלה מ 5 פצצות ב-5% וכפצצה אחת ב-20%. בנוסף מכפילה איראן את יכולות ההעשרה פי 3.

2013 עד 2015

לאחר שהייתה נתונה ללחצים מדיניים וכלכליים כבדים איראן חותמת עם קואליציה בינלאומית הכוללת את חמש החברות הקבועות במועצת הביטחון: ארה"ב, סין, רוסיה, בריטניה וצרפת בתוספת גרמניה, על הסכם חלקי ובהמשך על הסכם מקיף ל-15 שנה JCPOA שבו היא מקבלת על עצמה:

א) הוצאה מאיראן של כל החומר המועשר פרט לקצת למעלה מעשירית הכמות הדרושה לפצצה אחת אותו היא מורשית להחזיק בהעשרה נמוכה של 3.67%.

ב) הפחתה של 80% מיכולת ההעשרה

ג) הפסקת ההעשרה בפורדו

ד) ניוון היכולות לייצור פלוטוניום בכור המחקר באראק

ה) כל אלה תחת פיקוח חודרני חסר תקדים של סבא"א (הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית המסונפת לאו"ם) שכולל ביקורות פקחים על מתקני הגרעין, אמצעי ניטור אלקטרוניים על מערכי ההעשרה וייצור הצנטריפוגות ומצלמות המתעדות באופן רציף את הפעילות.

2015 עד 2018

מרות שעפ"י דיווח סבא"א איראן עומדת במגבלות ההסכם, נתניהו מפעיל לחץ על נשיא ארה"ב לביטולו בטענה שאינו מספק. במאי 2018 טראמפ מודיע על פרישת ארה"ב מההסכם והטלת סנקציות על איראן. בתגובה מודיעה איראן על השעיה בשלבים של התחייבויותיה, רוסיה וסין מחזקות קשרים כלכליים עם איראן תוך עקיפת הסנקציות.

2020 עד 2025

עפ"י פרסומים זרים שלא הוכחשו, ישראל מחסלת את מוחסן פחריזאדה שעמד בראש קבוצת המדענים שעסקה בשימור ופיתוח הידע הגרעיני ומבצעת פעילות חשאית כנגד מתקני ייצור והעשרה. בתגובה מחוקק הפרלמנט האיראני חוק המחייב חידוש ההעשרה ל 20% והגבלה חריפה של פיקוח סבא"א. החל מ 4/21 איראן מתחילה בהעשרה ל 60% שמהווים כ 99% מהעבודה הנדרשת לפצצה. ביוני 2025 מחזיקה איראן באורניום מועשר ל 60%, שכלל לא היה בידה ב 2018, בכמות המספיקה ל 11 פצצות ובנוסף כ 21,000 צנטריפוגות שכוח ההעשרה שלהן גדול פי 20 מזה שהיה

ב 2018 זאת לאחר הטלת מגבלות דרקוניות על פיקוח סבא"א שהיה מקור המידע המקיף והעדכני ביותר מהשטח לגבי מצב התכנית.

6/25 עד היום (אוקטובר 2026)

ישראל יוצאת לשתי מלחמות בשיתוף ארה"ב לחיסול איום הגרעין והפלת שלטון הרפובליקה האיסלאמית. שכבת הפיקוד וההנהגה הפוליטית האיראנית מחוסלת ברובה ומושגת פגיעה נרחבת בתשתיות הגרעין. השלטון לא נופל ואיראן ממנה מחליפים לתפקידי הנהגה ופיקוד שמתגלים כקיצוניים מקודמיהם לאחר שהושפלו צבאית ושטופי תאוות נקם על בכירי השלטון שחוסלו. איראן מסרבת לדרישת טראמפ לכניעה ופירוק הגרעין בהסכם ומתמקדת בשיקום נזקי התקיפה והסבת נזקים כלכליים למערב באמצעות השבתת התעבורה הימית בהורמוז. האורניום המועשר, ככל הידוע, לא נפגע בתקיפות.

החל מ 2009 ועד היום לקה הטיפול בגרעין בארבע טעויות אסטרטגיות:

טעות ראשונה - ב 2009 כאשר איראן עם אתר העשרה פעיל יחיד בו רוכזו מספר קטן של צנטריפוגות מיושנות וכמות קטנה של חומר, תקיפה צבאית עצימה הייתה בעלת סיכויי הצלחה גבוהים לעצור או למצער לעכב את פעילות ההעשרה לשנים ואולי להביא את הנהגת איראן לחתימה על הסכם שיציב אותה במרחק שנים מנשק גרעיני תחת פיקוח דומה ל JCPOA אך ללא תאריך תפוגה. באותה עת איראן דלה בחימוש התקפי משמעותי בעל טווח הגעה לישראל. ישראל לא תוקפת וכאמור, עד 2013 איראן צוברת חומר ללמעלה מ 6 פצצות ומכפילה פי 3 את יכולות ההעשרה.

טעות שנייה - הJCPOA שנחתם ב-2015 הפחית פי 50 את כמות האורניום המועשר ופי 5 את יכולות ההעשרה שמשמעותם הרחקת איראן לכשנה מהגעה לחומר מועשר לפצצה אם תפר את ההסכם ותנסה לפרוץ קדימה. פרק זמן שמאפשר הבחנה בהפרה איראנית באמצעות הפיקוח הקפדני ביותר שהושת אי פעם על מדינה ובתגובה להסב פגיעה אנושה ליכולות ההעשרה באמצעות תקיפה צבאית. בתגובה לחתימה ישראל מפעילה את מלוא השפעתה לסיכול ההסכם אך לא נערכת לתקיפה צבאית למקרה שסיכולו יביא, כצפוי, לפריצה איראנית קדימה. הפריצה אכן מתרחשת בקצב מתגבר וישראל לא תוקפת. רוסיה וסין שהיו שותפות להסכם שהופר, מסייעות לאיראן לעקוף את הסנקציות האמריקניות.

טעות שלישית – במקום תקיפה צבאית כוללת, עפ"י פרסומים זרים שלא הוכחשו, ישראל מבצעת בתגובה לפריצה תקיפות נקודתיות של מתקני ייצור והעשרה ומחסלת מדען. אירן מרחיבה ומשדרגת את העשר האורניום.

טעות רביעית – רק ב-2025, לאחר שאיראן צברה חומר בהעשרה גבוהה מאד לכ 11 פצצות ותשתיות ההעשרה הפכו, ברובן הגדול, ללא הכרחיות להגעה לנשק, ישראל תוקפת מנהיגים פוליטיים ומפקדים במטרה להפיל את המשטר ופוגעת בתשתיות שברובן מיותרות ובחלקן הנותר קלות לשיקום. החומר המועשר שהפך לציר המרכזי בהגעה לפצצה לא היה מטרה בפעילות הצבאית ונותר בשלמותו.

לסיכום

עד סוף 2022, פעולה צבאית עצימה, נחושה ונועזת ברוח שננקטה על ידי בגין ואולמרט ב-1981 וב-2007 כנגד היכולות לייצור חומר בקיע יכלה לגרום לפגיעה אנושה בתכנית הנשק. מ-2023 נדרש היה להציב כיעד הראשי לסיכול את החומר המועשר. אף אחד מאלה לא בוצע. כדברי וינסטון צ'רצ'יל 2/5/35 צ’רצ’יל בבית הנבחרים על המדיניות הכושלת של בריטניה מול התחמשות גרמניה:

"When the situation was manageable, it was neglected, and now that it is thoroughly out of hand, we apply too late the remedies which then might have effected a cure”.

כיום איראן יכולה להגיע לחומר מתאים ל 4 פצצות תוך 4 שבועות באמצעות 5% מכוח ההעשרה שהיה מותקן באתרים שהותקפו ולא הושמדו כליל עפ"י ההערכה הרווחת. יספיק לשם כך מתקן בשטח של כדונם אחד הניתן לשכפול ולהסתרה בקלות וישנן עוד צנטריפוגות רבות שהיו באחסון באתרים אחרים ויכולות אף הן לשמש לאותה מטרה. ב-ynet דווח כי המודיעין הישראלי מעריך כי איראן העבירה אלפי צנטריפוגות ל"הר המכוש".

ישראל זקוקה לגישה חדשה וחשיבה אסטרטגית שונה על מנת להתמודד בהצלחה עם איום הגרעין האיראני.