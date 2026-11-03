ילד מת ממחלת החצבת במדינת ניו יורק, לראשונה זה 30 שנה. כך הודיעה המושלת קאת'י הוקול. הילד התגורר במחוז לואיס שבצפון המדינה, שבו התפרצה המחלה בחודש האחרון. "כאם וכסבתא, איני יכולה לדמיין מה עוברת המשפחה הזאת", מסרה הוקול, שהאשימה את ממשל טראמפ בפגיעה במאמצי החיסון בארה"ב. זו התפרצות החצבת החמורה ביותר זה עשרות שנים: יותר מ-4,800 נדבקים דווחו השנה ברחבי ארה"ב - המספר הגבוה ביותר מאז 1990. בניו יורק לבדה אובחנו יותר מ-160 חולים, והמושלת הכריזה בחודש שעבר על מצב חירום בשל התפשטות המחלה. מומחי בריאות מייחסים את ההתפרצות בעיקר לירידה בשיעורי ההתחסנות.