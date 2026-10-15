במהלך היום תחול ירידה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הרוחות יתחזקו וייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה, בעקבות הרוחות הים התיכון יהיה גלי וגובה הגלים ינוע בין 60 ל-260 ס"מ. לפנות בוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 16-22, תל אביב 21-27, חיפה 20-26, צפת 16-22, קצרין 18-26, טבריה 20-28, נצרת 20-26, עפולה 19-28, בית שאן 22-30, לוד 20-27, אשדוד 21-27, עין גדי 26-30, באר שבע 20-27, מצפה רמון 18-25, אילת 24-33.