מיכל ריין, אלמנתו של רב-סרן אריה ריין ז"ל, קצין שריון במיל' שנפל בתמרון הקרקעי בעזה, אמרה בריאיון לאולפן ynet כי "היום הזה (7 באוקטובר) הוא יום עמוס רגשית. אריה יצא והספיק לחזור, אבל זה היה היום שבו השתנו החיים שלנו. המרחק של שלוש שנים לא מטשטש כלום, יש רק יותר געגוע. אנחנו עדיין מחכים לתשובות ומחכים להרגיש פה ביטחון. הרבה דברים לא השתנו מאז". על בעלה סיפרה: "הוא אמר שיש עוד משימות, לפני הפעם האחרונה שיצא מהבית הוא אמר שצריך להחזיר את החטופים. כשהם חזרו, כולם, יכולתי להרגיש הקלה. התפקיד שהוא רצה לעשות הגיע לסיומו".