צה"ל פרסם היום (חמישי) הודעה חריגה שבה שלל את הודעת המשטרה מאמש על איתור מנהרה באזור קלקיליה, ואף מתח ביקורת חריפה על ההודעה הרשמית שפורסמה בנושא. לפי דובר צה"ל, במהלך הפעילות אותרו אמנם שני פירים עמוקים, אך לאחר שנחקרו נשלל החשד כי הם מתחברים לתוואי מנהרה - וכן נשללה הטענה כי אחד מהם נמצא בקרבת מרחב התפר.
אמש הודיעה המשטרה כי במהלך פעילות של המשטרה ומג"ב נחשפה בקלקיליה "מנהרה בשלבי חפירה" שעומקה לפחות 25 מטרים, ובה אמצעי לחימה רבים. עוד נמסר כי אותרה מנהרה נוספת שהייתה בשלבים ראשוניים של חפירה, וכי ארבעה חשודים נעצרו.
אלא שבהודעת דובר צה"ל שפורסמה היום הוצגה תמונה שונה. לפי הצבא, כוחות צה"ל, מג"ב איו"ש ומחוז ש"י, בפיקוד חטיבת אפרים, פעלו במהלך הלילה בקלקיליה בעקבות מידע מודיעיני על הימצאות אמצעי לחימה באזור. לפי ההודעה, במהלך הפעילות אותרו שני פירים בעומק של כ-12 מטרים, ובסמוך להם נמצאו רובה M16, רובה ציידים, אקדח ותחמושת - שהוחרמו על ידי הכוחות. יחידת יהל"ם הוזעקה למקום ובחנה את הפירים.
בשלב זה הגיע הניסוח החריג בהודעת צה"ל: "בניגוד להודעות רשמיות ולא אחראיות שיצאו בנושא, בתום חקר הפירים נשללה הימצאות של תוואי מנהרה בפירים ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר". בצבא לא ציינו במפורש את המשטרה, אולם הדברים מתייחסים להודעה הרשמית שפורסמה אמש ולפיה במקום אותרה מנהרה.
בנוסף עצרו הכוחות ארבעה חשודים בפעילות טרור, והם הועברו לחקירת כוחות הביטחון. "בשעות אלה, כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות רחבה במרחב על מנת לאתר ולשלול קיום של פירים נוספים, ומבצעים פעולות נרחבות כדי לאתר אמצעי לחימה נוספים", הוסיף דובר צה״ל.