המשטרה הודיעה על איתור "מנהרה" בשרון, צה"ל בהודעה חריגה: "זה לא נכון, וחסר אחריות"

אחרי שהמשטרה דיווחה כי נחשפה בקלקיליה מנהרה בעומק 25 מטרים, בצה"ל שללו את הדברים - ואף מתחו ביקורת חריגה: "בניגוד להודעות רשמיות ולא אחראיות שיצאו בנושא, נשללה הימצאות של תוואי מנהרה". לפי הצבא, אותרו שני פירים בעומק של כ-12 מטרים, ובסמוך להם נשקים ותחמושת. 4 חשודים נעצרו