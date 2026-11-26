עו"ד ניק קאופמן, שייצג את ערן חייא בהליך ההסגרה לצד עו"ד נועם ביאלה ועו"ד ג'סטין האריס - שניהם מניו יורק - מסר: "עניינו של ערן הוא דוגמה מובהקת לאמצעים המפוקפקים שאימצה משטרת ישראל בשנים האחרונות כדי להשיב לישראל את חשודיה המבוקשים ביותר השוהים בחו"ל. במקרה זה, גייסה משטרת ישראל את ה-FBI כדי להחזיר את ערן חייא ממדינה שעמה לא מקיימת מדינת ישראל יחסים דיפלומטיים, ומשום כך לא יכלה לבקש את גירושו, לא כל שכן את הסגרתו".