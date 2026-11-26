ערן חייא, בנו של "הסנדר הישראלי" איתן חייא, ראש ארגון הפשע, נחת הבוקר (חמישי) בליווי שני בלשים וקצין מימ"ר תל אביב בישראל ובכך הושלם תהליך הסגרתו. בלשי הימ"ר נחתו בניו יורק לפני מספר ימים לקראת איסופו החריג לישראל מארצות הברית, תשע שנים אחרי שעזב את הארץ.
חייא הבן יועמד לדין בחשד שעמד מאחורי שני ניסיונות לחסל את אלי מוסלי - ראש ארגון פשיעה אחר. עם נחיתתו הוא צפוי להיחקר בימ"ר תל אביב בחשד שעמד מאחורי הניסיונות לחסל את מוסלי. מסמכי ההסגרה חשפו את הטענות לניסיון התנקשות בחייא במלזיה, את הגירוש המתוכנן לפולין שבוטל ואת הביקורת החריפה של השופטת האמריקנית על הדרך שבה הובא לניו יורק: "בתנאים הדומים לחטיפה".
באוגוסט 2006, נעצר חייא בתל אביב - ימים ספורים אחרי שחזר לישראל משהייה ארוכה בחו"ל - בחשד למעורבות ברצח השוטר לשעבר צחי בן-אור במקסיקו. במסגרת הסדר טיעון נמחק אישום הרצח, וחייא הורשע בחבלה בכוונה מחמירה. 20 שנה אחרי אותה נחיתה, חייא שוב חוזר לישראל, הפעם באזיקים ובליווי בלשי ימ"ר תל אביב.
כשערן השתחרר ממאסרו, אביו כבר עמד לדין בפרשה של הלוואות בשוק האפור וגביית חובות באיומים ובאלימות. ב-2016, כשבית המשפט המחוזי גזר על איתן 20 שנות מאסר, ערן כבר סומן בימ"ר תל אביב כיורשו. לפי הערכת מודיעין שפורסמה בהמשך, במעגל המקורבים של השניים היו עבריינים ששמרו אמונים הן לאב והן לבן. איתן זוכה בערעור מחלק מהעבירות שבהן הורשע, עונשו הופחת ל-12 שנות מאסר, ובמרץ השנה השתחרר מכלא אשל.
בשנים שבהן אביו היה בכלא, הפך חייא למקורב לראש ארגון הפשע יוסי מוסלי. ב-2017 עזב חייא את הארץ על רקע חקירת פרשת "אביב ערבי" שעסקה בשלושה מקרי רצח ועבירות נוספות. לפי פרסומים, השניים שהו בדרום אפריקה, ובהמשך התגלה ביניהם סכסוך כספי.
במרכז בקשת ההסגרה הנוכחית עומדת הטענה שחייא ומעורב נוסף עמדו מאחורי תוכנית לחסל את אלי מוסלי, אחיו של יוסי, בתל אביב. לפי החשד, חייא הגה את התוכנית, מימן אותה והנחה את המעורבים. הניסיון הראשון, בינואר 2024, לא יצא לפועל. ניסיון נוסף סוכל כעבור שמונה ימים במעצרים שביצעה המשטרה.
בקשת ההסגרה מייחסת לחייא שתי עבירות של ניסיון רצח, קשירת קשר לביצוע פשע, נשיאה והובלה של נשק, שינוי זהות של רכב או של חלק מרכב והשמדת ראייה. עוד נטען במסמכים כי במשך כשנתיים צייד חייא את אנשי ארגונו באמצעי לחימה ובכלי רכב לצורך ביצוע עבירות נגד ארגונו של מוסלי.
לפני מעצרו, התגורר חייא במתחם מאובטח באיסטנבול והשתמש, לפי מסמך של ה-FBI, במסמכים טורקיים בשם "ארן קאיה". באוקטובר 2023 הוא עבר למלזיה, ובאפריל 2024 נעצר במדינה. לדבריו, השוטרים המקומיים הסבירו לו כי המעצר נועד להגן על חייו, לאחר שאדם הגיע למדינה כדי להתנקש בו. במשך כשבועיים, לטענתו, נמנעה ממנו האפשרות לשוחח עם עורך דין, והוא הובא לדיונים משפטיים כשעיניו מכוסות וללא תרגום. בתחילת מאי הודיעו לו השוטרים המלזים, לדבריו, כי יגורש לפולין ואף הורו לו לרכוש כרטיס טיסה. ביום הטיסה המיועדת נמסר לו כי היא בוטלה ואחד השוטרים גילה לו, לטענתו, כי האמריקנים צפויים להגיע ולקחת אותו.
ב-25 ביוני 2024 הגישה ישראל את בקשת ההסגרה הרשמית, וב-19 ביולי הוגשה הבקשה לבית המשפט האמריקני. בין הראיות שהציגה ישראל היו עדויות של מעורבים, האזנות סתר, ממצאים טלפוניים ותיעוד ממצלמות. חייא טען כי בידיו ראיות שמבססות אליבי לחלק מהמועדים הרלוונטיים לחשדות נגדו, וכי למודיע מרכזי הובטח תשלום של 105,442 דולר והגבלת עונש מאסרו לחמש שנים.
ב-23 ביוני 2025 קבעה השופטת הפדרלית ג'ניפר וויליס כי חייא הוא בר הסגרה לישראל, תוך שהיא מותחת ביקורת חריגה על הרשויות האמריקניות. לדבריה, נראה כי הממשל השמיט במכוון מידע ממסמכים שהועברו למדינה בעלת ברית, תיארך מסמכים לאחור והביא להוצאתו של אזרח אמריקני ממדינה זרה "בתנאים הדומים לחטיפה". למרות הביקורת החריפה, קבעה השופטת כי נסיבות הבאתו של חייא אינן שוללות את סמכותה לדון בהסגרתו, וכי הראיות שהציגה ישראל עומדות ברף הנדרש לצורך ההסגרה.
עו"ד ניק קאופמן, שייצג את ערן חייא בהליך ההסגרה לצד עו"ד נועם ביאלה ועו"ד ג'סטין האריס - שניהם מניו יורק - מסר: "עניינו של ערן הוא דוגמה מובהקת לאמצעים המפוקפקים שאימצה משטרת ישראל בשנים האחרונות כדי להשיב לישראל את חשודיה המבוקשים ביותר השוהים בחו"ל. במקרה זה, גייסה משטרת ישראל את ה-FBI כדי להחזיר את ערן חייא ממדינה שעמה לא מקיימת מדינת ישראל יחסים דיפלומטיים, ומשום כך לא יכלה לבקש את גירושו, לא כל שכן את הסגרתו".