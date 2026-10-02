יועצו של נשיא איחוד האמירויות, אנואר גרגאש, כינה בצהריים (שישי) את הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי ביום רביעי האחרון "פעולת טרור". מדובר בפעם הראשונה שבה מגדירים באמירויות באופן רשמי את המעשה כטרור, בשעה שהחקירה מתנהלת שם.

צפו בשיחה המתורגמת: הקברניט משחזר למודי את רגעי האימה ( צילום: רויטרס )





גרגאש כתב את הדברים בחשבונו ברשת החברתית X, כשהתייחס לדבריו של הטייס הגיבור סמית מאצ'צ'אר בשיחה עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי הבוקר: "הטייס של חברת פליי דובאי ראוי להערכה מלאה. ​​מול פעולת טרור מסוכנת ואסון אפשרי, הוא גילם את המשמעות האמיתית של אומץ ואחריות. המקצועיות והיושרה המוסרית שהפגין בנסיבות המאתגרות ביותר הופכות אותו לגיבור של ממש". אחר כך הוסיף: "תוך הימנעות מפרשנויות או מקידום תיאוריות קונספירציה, ערנות וזהירות נותרות חיוניות בהתמודדות עם סכנות הקיצוניות והטרור".

בישראל היו מי שנזהרו להגדיר את המעשה פעולת טרור, כמו ראש הממשלה בנימין נתניהו שאמר כי חקירת המניע נמשכת, ואילו שר הביטחון ישראל כ"ץ קבע עוד ביום רביעי בערב כי "האירוע החמור במטוס היה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי". "נדע בקרוב מאוד אם לאיראן היה קשר לזה, אבל אני לא יכול לומר זאת לפני סיום החקירה. נגיע לשורש של התוקף הזה - אם היו לו שותפים ואם איראן עמדה מאחוריו. אני חושב שנגלה זאת בקרוב מאוד. מוקדם מדי לומר", אמר נתניהו אתמול בריאיון בארה"ב, אחד מתוך רבים - בשעה שלרוב כלי התקשורת בישראל הוא לא מתראיין.

חוגגים את חזרת הנוסעים בנתב"ג ביום רביעי ( צילום: יריב כץ )

חקירת ניסיון ריסוק המטוס עברה לאיחוד האמירויות אתמול, עם העברתם של הטייס ההודי וטייס המשנה העומאני לשטח המדינה, שממנה יצאו ביום רביעי לטיסה לישראל. ישראל ביקשה להיות מעורבת בחקירת הטייס בסעודיה ובאיחוד האמירויות כמשקיפה, אבל ריאד לא הסכימה לכך. כעת, לאחר העברת טייס המשנה לאמירויות, בישראל בונים על היחסים הטובים עם אבו דאבי ועל שיתוף הפעולה ההדוק עם האמירתים כדי להיות מעורבים ככל האפשר בחקירה, גם אם כמשקיפה.

הקברניט סמית הופיע היום לראשונה כשהוא בבית החולים, ושוחח עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי. "היו לי כל כך הרבה פציעות, שנפלתי. אני קפטן כבר 11 שנה. אני יודע, גם כשעיניי סגורות, מה קורה במטוס. כשנפלתי, הרגשתי שהמטוס צונח (האף יורד למטה) - וידעתי שאלה השניות האחרונות. ניסיתי לזחול. פתחתי את הדלת - וכל השאר הגיע מיד לאחר מכן. אנשים, בסעודיה ופה (באמירויות, לב"א), טיפלו בי, ולא יכולתי לקבל טיפול טוב יותר ותשומת לב רפואית טובה מזו", סיפר. בהמשך אמר: "הבנתי שאם לא אציג אומץ, 170 נוסעים יאבדו את חייהם".