בתיעוד שצילמה ככל הנראה נוסעת אחרת, נראים שני פקחים ופקחית כשהם מורידים את הנוסע בכוח מהאוטובוס, ואחד מהם אוחז בו בצוואר. גם לאחר שירד נראה בתיעוד כי הפקחים לא שחררו אותו. הנוסע הגיש תלונה במשטרה והשלושה נעצרו לחקירה.