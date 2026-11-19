המשטרה עצרה היום (חמישי) שלושה פקחי תחבורה ציבורית בחשד שתקפו נוסע בעקבות ויכוח על תיקוף כרטיס באוטובוס בטירת כרמל. צפו בתיעוד:
בתיעוד שצילמה ככל הנראה נוסעת אחרת, נראים שני פקחים ופקחית כשהם מורידים את הנוסע בכוח מהאוטובוס, ואחד מהם אוחז בו בצוואר. גם לאחר שירד נראה בתיעוד כי הפקחים לא שחררו אותו. הנוסע הגיש תלונה במשטרה והשלושה נעצרו לחקירה.
מהמשטרה נמסר כי שוטרי תחנת טירת כרמל פתחו בחקירה בעקבות דיווח שהתקבל במוקד 100 של המשטרה. הפקחים שנעצרו הועברו לתחנה, ובהמשך לצורכי החקירה וממצאיה יוחלט על המשך הליך מעצרם.
מאגד נמסר בתגובה: "אגד מגנה כל אלימות. המבקרים המעורבים נחקרים בשלב זה במשטרה, ולכן עוד לא ניתן לקבל את גרסתם. האירוע ייבדק לעומק, כולל תיעוד מצלמות האוטובוס, ואגד תשתף פעולה באופן מלא עם המשטרה ותטפל בכך בהתאם לממצאים".