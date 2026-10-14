עבריין מוכר שחצה את הקווים הביא למעצרם הלילה (בין שלישי לרביעי) של 28 חשודים בסחר בסמים באזור ירושלים ובאזורים נוספים בארץ. הסוכן, שקיבל את הכינוי "שמש" - הופעל על ידי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים במשך כעשרה חודשים במטרה לפגוע באופן אנוש בשרשראות אספקת הסמים בבירה.

עבריין מוכר שחצה את הקווים הביא למעצרם הלילה (בין שלישי לרביעי) של 28 חשודים בסחר בסמים באזור ירושלים ובאזורים נוספים בארץ. הסוכן, שקיבל את הכינוי "שמש" - הופעל על ידי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים במשך כעשרה חודשים במטרה לפגוע באופן אנוש בשרשראות אספקת הסמים בבירה.

עבריין מוכר שחצה את הקווים הביא למעצרם הלילה (בין שלישי לרביעי) של 28 חשודים בסחר בסמים באזור ירושלים ובאזורים נוספים בארץ. הסוכן, שקיבל את הכינוי "שמש" - הופעל על ידי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים במשך כעשרה חודשים במטרה לפגוע באופן אנוש בשרשראות אספקת הסמים בבירה.

על פי המשטרה במהלך חודשי ההפעלה, הסוכן ניצל את המוניטין העברייני שצבר לאורך שנים כדי לחדור למעגל האמון הסגור של סוחרי הסמים באזור ירושלים - ורכש סמים מסוכנים בכמויות מסחריות, לרבות קוקאין, ואקסטזי בשווי מצטבר של מאות אלפי שקלים. הממצאים שנאספו במהלך העסקאות שבוצעו, בליווי פרקליטות מחוז ירושלים, שימשו לביסוס התשתית הראייתית נגד החשודים.

על פי המשטרה במהלך חודשי ההפעלה, הסוכן ניצל את המוניטין העברייני שצבר לאורך שנים כדי לחדור למעגל האמון הסגור של סוחרי הסמים באזור ירושלים - ורכש סמים מסוכנים בכמויות מסחריות, לרבות קוקאין, ואקסטזי בשווי מצטבר של מאות אלפי שקלים. הממצאים שנאספו במהלך העסקאות שבוצעו, בליווי פרקליטות מחוז ירושלים, שימשו לביסוס התשתית הראייתית נגד החשודים.

על פי המשטרה במהלך חודשי ההפעלה, הסוכן ניצל את המוניטין העברייני שצבר לאורך שנים כדי לחדור למעגל האמון הסגור של סוחרי הסמים באזור ירושלים - ורכש סמים מסוכנים בכמויות מסחריות, לרבות קוקאין, ואקסטזי בשווי מצטבר של מאות אלפי שקלים. הממצאים שנאספו במהלך העסקאות שבוצעו, בליווי פרקליטות מחוז ירושלים, שימשו לביסוס התשתית הראייתית נגד החשודים.

לפנות בוקר, עם החשיפה ומתן האות, יצאה לדרך פעילות מעצרים חוצת מחוזות, במהלכה פשטו כוחות גדולים על בתי החשודים ברחבי הארץ, עצרו 28 מהם לחקירה, ותפסו יותר מ-100 אלף שקלים, סמים מסוכנים ו-12 כלי רכב שעל פי החשד שימשו את העבריינים לשינוע הסמים ולביצוע העסקאות.

לפנות בוקר, עם החשיפה ומתן האות, יצאה לדרך פעילות מעצרים חוצת מחוזות, במהלכה פשטו כוחות גדולים על בתי החשודים ברחבי הארץ, עצרו 28 מהם לחקירה, ותפסו יותר מ-100 אלף שקלים, סמים מסוכנים ו-12 כלי רכב שעל פי החשד שימשו את העבריינים לשינוע הסמים ולביצוע העסקאות.

לפנות בוקר, עם החשיפה ומתן האות, יצאה לדרך פעילות מעצרים חוצת מחוזות, במהלכה פשטו כוחות גדולים על בתי החשודים ברחבי הארץ, עצרו 28 מהם לחקירה, ותפסו יותר מ-100 אלף שקלים, סמים מסוכנים ו-12 כלי רכב שעל פי החשד שימשו את העבריינים לשינוע הסמים ולביצוע העסקאות.