עבריין מוכר שחצה את הקווים הביא למעצרם הלילה (בין שלישי לרביעי) של 28 חשודים בסחר בסמים באזור ירושלים ובאזורים נוספים בארץ. הסוכן, שקיבל את הכינוי "שמש" - הופעל על ידי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים במשך כעשרה חודשים במטרה לפגוע באופן אנוש בשרשראות אספקת הסמים בבירה.
על פי המשטרה במהלך חודשי ההפעלה, הסוכן ניצל את המוניטין העברייני שצבר לאורך שנים כדי לחדור למעגל האמון הסגור של סוחרי הסמים באזור ירושלים - ורכש סמים מסוכנים בכמויות מסחריות, לרבות קוקאין, ואקסטזי בשווי מצטבר של מאות אלפי שקלים. הממצאים שנאספו במהלך העסקאות שבוצעו, בליווי פרקליטות מחוז ירושלים, שימשו לביסוס התשתית הראייתית נגד החשודים.
לפנות בוקר, עם החשיפה ומתן האות, יצאה לדרך פעילות מעצרים חוצת מחוזות, במהלכה פשטו כוחות גדולים על בתי החשודים ברחבי הארץ, עצרו 28 מהם לחקירה, ותפסו יותר מ-100 אלף שקלים, סמים מסוכנים ו-12 כלי רכב שעל פי החשד שימשו את העבריינים לשינוע הסמים ולביצוע העסקאות.
הבוקר, נערך טקס חשיפת הסוכן במעמד מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד, שאמר: "נגע הסמים המסוכנים מרעיל את בני הנוער שלנו, הורס משפחות, ומהווה מחולל פשיעה מרכזי שמייצר אירועי אלימות חמורים וסכסוכי עבריינים ברחובות".
לדבריו: "אפשר בהחלט לומר הבוקר, שהשגנו את שתי המטרות המרכזיות שהצבנו בהפעלה הזו: האחת, לתקוף במעגל הקרוב ביותר את העבריינים שמפעילים את שרשראות האספקה ומזרימים סמים לעיר הבירה, והמטרה השניה, לערער את אמונם ויכולתם של העבריינים לבטוח זה בזה, ובכך להקשות על יכולותיהם. אף עבריין מהתחום לא יודע הבוקר האם העסקה הבאה היא זו שתסיים את דרכו ותכניס אותו מאחורי הסורגים".
החשודים שנעצרו יובאו בהמשך היום לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט, והחקירה בעניינם נמשכת.