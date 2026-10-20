בבית המשפט המחוזי בירושלים התקיים הבוקר (שלישי) יומו השלישי של עדות היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו . גם יום העדות הבוקר התמקד באישורי היועמ"ש לחקירות ראש הממשלה. במהלך הדיון הציג סנגורו של נתניהו עמית חדד ציטוט של מנדלבליט שלפיו אמר לתובעת יהודית תירוש, כשנודע לו שהיא מעוניינת להיות שופטת: "את מעדיפה להיות תובעת בתיק שיציל את הדמוקרטיה או שופטת בדיקטטורה?".

גלריה מנדלבליט בעדות, היום ( צילום: שלו שלום )

בתגובה לשאלה התנגדה התובעת תירוש כי העד מנדלבליט ישיב עליה, ואמרה כי "גם אם הוא אמר לי את זה, זה לא מחייב שבגלל זה הוא פתח את התיק. ככל שיש למנדלבליט דעות כאלה ואחרות על מהלכים במדינת ישראל, זה לא רלוונטי". השופטים יצאו לחצי שעה של התייעצות, ולאחריה שאלו את חדד מה התשתית העובדתית לציטוט, כלומר על מה הוא מסתמך כאשר הציג אותו.

חדד השיב כי הוא מעוניין להציג את התשתית בפני השופטים במעמד צד אחד, כלומר בדיון סגור גם ללא הפרקליטות. השופטים הגיבו כי יקבלו החלטה בעניין. מקורו של הציטוט הוא בספרו של העיתונאי עמוס הראל, "6:29". הדברים אף הוצגו כבר בבית המשפט ב-17 ביוני 2026, כאשר סנגורו של נתניהו, עו"ד ז'ק חן, הקריא קטע מהספר במהלך המשפט.

בנוגע לסוגיית אישורי היועמ"ש אמר מנדלבליט כי "אני זוכר שאישרתי לחקור את ראש הממשלה באזהרה גם בתיק 1000 ו-2000 וגם בתיק 4000. אני אישרתי לחקור בעבירות על טוהר המידות ובתיק 4000 אולי גם שוחד". הסנגור חדד הגיב לכך כי בניגוד לדבריו של העד, "אין בפרוטוקולים את הביטוי 'טוהר המידות'". הכוונה לפרוטוקולים של ישיבות הפרקליטות שבהן נטען כי מנדלבליט נתן את האישור לקיום חקירות ראש הממשלה.

השופט משה ברעם תהה: "מה היחידה החוקרת הייתה אמורה לעשות עם זה (עם ההגדרה של טוהר המידות ולא של עבירה מספר החוקים - נ"ב), לתרגם את זה לעבירה הרלוונטית?". הסנגור חדד הציג את הפרוטוקולים ושאל שוב: "אף חוקר לא קיבל ממך אישור פתוח לחקור בנושא 'טוהר המידות', זה נכון?", הוסיף חדד ושאל, ומנדלבליט השיב, "זה נכון, אני אישרתי באופן מאוד ברור נושאים ופעולות מרכזיות".

תירוש. "תובעת בתיק שיציל את הדמוקרטיה או שופטת בדיקטטורה?" ( צילום: שלו שלום )

לאחר ההפסקה בנוגע לשאלות על המניעים של מנדלבליט להגשת כתב האישום נגד נתניהו, קבעו השופטים כי "קיים קושי מהותי בחקירת תובע על מניעיו להגשת כתב אישום. יחד עם זאת, טענה לגבי שיקולים זרים יכולה לבסס טענה להגנה מן הצדק. האיזון הוא לאפשר שאלות במשורה בנושא, לאחר הנחת התשתית העובדתית. ההחלטה בהתנגדות התביעה לשאלות תינתן לאחר שנשמע את התשתית העובדתית".

ניסוח האזהרה ה"פתלתל"

האזהרה היא שפותחת חקירה של חשוד, ובמסגרתה מודיעים לו החוקרים במה הוא חשוד. לפי הדין, האזהרה גם תוחמת את התיק מכאן והלאה, כלומר שלא ניתן להגיש כתב אישום בעבירה שחשוד לא הוזהר לגביה. במהלך החקירה רשאים החוקרים להרחיב את האזהרה לעבירות נוספות בהתאם לחומר הראיות, אך חייבים על פי דין להציג לחשוד את העבירה בה הוא חשוד ובגינה נחקר.

הסנגור חדד הציג את נוסח האזהרה שהוקראה לנתניהו בפתח חקירתו הראשונה בתיק 4000: "בקשר עם תפקידך הציבורי ובכך שפעלת לקידום האינטרס של נותן טובות הנאה תוך ניגוד עניינים חמור והפרת האמון שניתן בך". כלומר, עבירת השוחד אינה בה, וכך גם לא באזהרות לפני שאר חקירותיו בתיק.

עמית חדד ונתניהו, בעדות לפני כשנה ( צילום: ראובן קסטרו )

מנדלבליט הגיב לכך: "זה ניסוח יותר פתלתל". השופט ברעם השיב: "כמי שנתן את אישורי החקירה, האם זה נכון לרשום ניסוח פתלתל כלפי ראש הממשלה?". מנדלבליט ענה לו כי "הניסוח הזה באמת יותר מתאים להפרת אמונים, אבל אפשר להגיע ממנו גם למקומות אחרים (כמו שוחד - נ"ב)".