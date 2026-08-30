ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר אלוף במיל' ניצן אלון, לשעבר מפקד פיקוד המרכז, אמר בכנס פתיחת מחזור 2026 של ארגון "LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות", כי "יש שחיקה משמעותית בערכי צה"ל אצל חלק מהלוחמים והמפקדים. אי אפשר שלא לשים לב לזה".

גלריה אלוף במיל' ניצן אלון ( צילום: דובר צה"ל )

אלון אמר בשיחה עם בני הנוער, שהתקיימה בצל האירועים ביהודה ושומרון, כי השחיקה היא "פועל יוצא של מלחמה ארוכה ומתמשכת - אבל לא רק. זה קשור גם לוויכוחים בתוך החברה הישראלית על מהם הערכים שצריכים להוביל אותנו".

אלון הוסיף: "יש אירועים שבהם חיילים לא נוהגים כשורה ביהודה ושומרון. יש מקרים שבהם עומדים מנגד נוכח מעשים לא חוקיים ולא מוסריים, ולעיתים אפילו משתפים פעולה. האחריות היא של המפקדים בצבא. האחריות היא קודם כל לראות את הדברים ולא להתעלם מהם. אם מדינת ישראל רוצה להתקיים לדורי דורות אנחנו חייבים לשמור על הפן הערכי שלנו. זה לא רק בגלל מה שיגידו בעולם, אלא כדי שאנחנו נוכל להסתכל במראה".

הוא נשאל גם על אסון 7 באוקטובר והשיב כי "בראייתי, לדרג המדיני יש אחריות על הקונספציה הכוללת ביחס לחמאס בעזה. כלל המודיעין המקדים, ביחד עם המידע של התצפיתניות והסימנים שנדלקו בלילה, היו צריכים להתייחס לזה כהתרעה ממשית ולנקוט פעולות. זו מהותו של המחדל גם ברמה המודיעינית וברמה הצבאית".

vשיחה עם שגרירי LEAD ( צילום: נועה דנה )

הוא אמר את הדברים בשיחה עם שגרירי תוכנית LEAD, בני נוער שזוהו כבעלי פוטנציאל למנהיגות והובלה. הארגון הוא ארגון ללא כוונת רווח, שהוקם במטרה לפתח את דור המנהיגים הבא של ישראל ופועל כבר יותר מ-25 שנים.