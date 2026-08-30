ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר אלוף במיל' ניצן אלון, לשעבר מפקד פיקוד המרכז, אמר בכנס פתיחת מחזור 2026 של ארגון "LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות", כי "יש שחיקה משמעותית בערכי צה"ל אצל חלק מהלוחמים והמפקדים. אי אפשר שלא לשים לב לזה".
אלון אמר בשיחה עם בני הנוער, שהתקיימה בצל האירועים ביהודה ושומרון, כי השחיקה היא "פועל יוצא של מלחמה ארוכה ומתמשכת - אבל לא רק. זה קשור גם לוויכוחים בתוך החברה הישראלית על מהם הערכים שצריכים להוביל אותנו".
אלון הוסיף: "יש אירועים שבהם חיילים לא נוהגים כשורה ביהודה ושומרון. יש מקרים שבהם עומדים מנגד נוכח מעשים לא חוקיים ולא מוסריים, ולעיתים אפילו משתפים פעולה. האחריות היא של המפקדים בצבא. האחריות היא קודם כל לראות את הדברים ולא להתעלם מהם. אם מדינת ישראל רוצה להתקיים לדורי דורות אנחנו חייבים לשמור על הפן הערכי שלנו. זה לא רק בגלל מה שיגידו בעולם, אלא כדי שאנחנו נוכל להסתכל במראה".
הוא נשאל גם על אסון 7 באוקטובר והשיב כי "בראייתי, לדרג המדיני יש אחריות על הקונספציה הכוללת ביחס לחמאס בעזה. כלל המודיעין המקדים, ביחד עם המידע של התצפיתניות והסימנים שנדלקו בלילה, היו צריכים להתייחס לזה כהתרעה ממשית ולנקוט פעולות. זו מהותו של המחדל גם ברמה המודיעינית וברמה הצבאית".
הוא אמר את הדברים בשיחה עם שגרירי תוכנית LEAD, בני נוער שזוהו כבעלי פוטנציאל למנהיגות והובלה. הארגון הוא ארגון ללא כוונת רווח, שהוקם במטרה לפתח את דור המנהיגים הבא של ישראל ופועל כבר יותר מ-25 שנים.
אחד השגרירים בתוכנית, שחר גרוס בן ה-17, אמר לאחר השיחה כי "המפגש עם ניצן הראה לנו שמנהיגות היא גם היכולת לדבר בגובה העיניים ולהקשיב באמת. הוא לא הגיע להרצות לנו, אלא לנהל איתנו שיחה פתוחה וכנה. בתור בני נוער שרוצים להיות המנהיגים של העתיד, היה לנו חשוב לא לפחד לשאול גם שאלות קשות. יצאתי מהשיחה עם ההבנה שמנהיג טוב צריך לדעת לא רק להוביל, אלא גם להקשיב ולהתמודד עם שאלות לא פשוטות".