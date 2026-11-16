לקוחות של כמה מהבנקים הגדולים בארצות הברית דיווחו על קשיים בגישה לחשבונות שלהם באינטרנט ובאפליקציות. התקלות דווחו בצ'ייס, וולס פארגו, בנק אוף אמריקה, טרואיסט, יו.אס בנק וקפיטל וואן, וגם בשירות התשלומים זל. לפי אתר דאון דטקטור, שמרכז דיווחים של משתמשים על תקלות, עד הצהריים (לפי שעון מרכז ארה"ב) נרשמו יותר מ-4,000 דיווחים על תקלות בצ'ייס, ושיקגו הייתה אחד ממוקדי התקלה. לפי ה"ניו יורק פוסט", בבנק אוף אמריקה ובוולס פארגו נרשמו יחד כ-800 דיווחים. הלקוחות לא הצליחו לראות אפילו מידע בסיסי, כמו יתרת החשבון.