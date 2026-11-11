מהומה פרצה בישיבה הראשונה של הוועדה המסדרת בכנסת, מיד אחרי שניתן אישור לחברים לדבר. הראשון היה הח"כ החדש מהליכוד ארז תדמור, לאחר שחברות האופוזיציה הנוכחית כינו אותו "גנב אמל"ח". תדמור הורשע בעת שירותו הצבאי בגניבת פריטי אמל"ח ונידון ל-45 ימי מאסר בפועל. בהמשך הוא קרא לח"כ מירב בן ארי "תרנגולת", שוב פרצה מהומה - וחברות כנסת האשימו את תדמור במיזוגניה. "אנחנו מושיטים לכם יד לאחדות ואתם חוברים לתומכי טרור", אמר, בקו התואם את קמפיין הליכוד. בהמשך תדמור קרא לח"כ נעמה לזימי מהדמוקרטים "חוסמת כבישים", והיא השיבה: "הנה האחדות שלך".