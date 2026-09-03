משרד הבריאות פרסם מסמך שלפיו "יש לאכוף איסור דיג ברדיוס הטיפול ובאזור החיץ של הקילומטר הראשון מהחוף", בהמשך לריסוס החומרים בניסיון לפגוע באצות שגרמו להשבתת מתקני ההתפלה. לפי המסמך, שנחשף בחדשות 13, "ההמלצה לאסור את הדיג גם באזור החיץ נובעת הן מהדינמיות של זרימת הים שנצפתה ביום הטיפול הראשון, והן מהסיבה שאין מידע מספיק לגבי זני האצות. קיים סיכון, שייתכן שמדובר באצות המסוכנות לאדם (כגון Microcystis ו-Cylindrospermopsis), אשר קיימות גם באזור הים התיכון. זנים אלו מכילים Cyanotoxins, שהם גורמים לנזקים בין היתר לכבד ולגורמים שונים".