עד שעות הצהריים, נראה היה שגדי איזנקוט פועל בשני צירים מקבילים במטרה להגיע ליעד המיוחל - "עלה בידי". אבל לאחר הפגישה שהתפוצצה עם בנימין נתניהו, כבר ברור שיו"ר ישר, המועמד להרכבת הממשלה, פועל בכיוון אחד בלבד - ממשלת שינוי-חרדים, בתמיכת רע"מ.

ב-24 השעות האחרונות אירעו שיחות ראשונות ומרתוניות עם יהדות התורה, במה שביטאון המפלגה "יתד נאמן" כינה "משא ומתן מואץ לממשלת מיעוט", לצד שיחות נוספות עם יו"ר ביחד נפתלי בנט, היחיד מבין ראשי גוש השינוי שטרם סיכם על הסכמים קואליציוניים. אבל בשתי הגזרות הללו, סיכומים עדיין אין.

גלריה כמה שיחות במקביל. איזנקוט, אשר ובנט ( צילום: ריאן פרויס, Alex Donin / Shutterstock, Jack GUEZ/AFP )

בגלל הפערים שעדיין קיימים, ועקב רצונו של איזנקוט לא להכריז "עלה בידי" לפני שכל ההסכמים הקואליציוניים ייחתמו, הוא מאיץ את המשא ומתן עם כולם במקביל - ואנשיו ערכו פגישות במקביל עם יהדות התורה, ביחד והדמוקרטים. גורמים פוליטיים בכירים העריכו שניתן יהיה להגיע ליעד זה תוך עד יומיים, ובגוש השינוי מכוונים לפיכך להשבעה ביום שני הבא.

אבל ביהדות התורה מצננים את האופטימיות של אנשי איזנקוט. ב"יתד נאמן" נכתב כי "על פי הנחיות מרן ורבנן, עדיין נמשכים המגעים והשיחות, בהתאם למתווה שיוגש ליהדות התורה לגבי חוק להסדרת מעמדם של לומדי התורה, מתווה שיובא להכרעת גדולי התורה".

יו"ר המפלגה יעקב אשר, שנועד במשך שעות ארוכות עם נציגי ישר, אמר: "הלילה כבר ירד, ועימו התפוגגו גם שלל הספינים והדיווחים על הסכמות שטרם גובשו. אנו עושים את כל חובת ההשתדלות להביא להסדרת מעמדם של לומדי התורה, בכל ממשלה שתקום. לכשתוצג הצעה הכוללת ערובות למימושה, היא תיבחן בצוות המשא ומתן של יהדות התורה ותובא להכרעת מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור. עד אז, נמשיך לעסוק בגיבוש פתרונות ולא בתגובות לכותרות".

פיצוץ במגעים. נתניהו ( צילום: אלכס קולומויסקי )

יהדות התורה הציגה בשיחות שורת דרישות, ובהן חוק פטור מגיוס בלי סנקציות ויעדים; עצמאות מלאה של החינוך החרדי; ושמירה על הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה. הסיכום היחיד שיש בו הבנה בין יהדות התורה לישר זו החלטת ממשלה שתקפיא מצב באכיפת גיוס ומעצרים לכמה חודשים - כשבזמן הזה יעבדו על חוק גיוס מפורט. לצד זאת, במפלגה החרדית-אשכנזית העלו מחדש את הדרישה שנחשפה ב-ynet לפני שלושה שבועות - קבלת תפקיד יו"ר הכנסת כ"פיקדון" לאישור חוק פטור מגיוס.

כאמור, סיכומים אין גם עם בנט. יו"ר ביחד, שמיועד לתפקיד שר האוצר בממשלת שינוי-חרדים בתמיכת רע"מ, מבקש סמכויות נרחבות, שהיו בעבר שייכות למשרד האוצר והוצאו ממנו בקדנציה האחרונה. בנוסף ממתין בנט לראות את מתווה הגיוס, מבקש להקים ועדת שרים לענייני מערך המילואים ולקדם את "מהפכת המשרתים", מהדגלים המרכזיים שהניף בקמפיין הבחירות. לצד זאת, בנט רוצה שחבר סיעתו ישמש כיו"ר ועדת הכספים, ושקרן טרנר ממפלגתו - לשעבר מנכ"לית משרד התחבורה - תחליף את מירי רגב בתפקיד שרת התחבורה.

הפגישות והדרישות הללו התקיימו לאחר הפיצוץ במגעים בנתיב האחדות , בפגישה עם איזנקוט ונתניהו. ב-ynet נחשף כי במסגרת השיחות על הרוטציה, שאיזנקוט אמר עליה בפוסט ביום שישי כי זה "רק קצה הקרחון של סרבנות עיקשת", הציע נתניהו שכל אחד מהם יכהן שנה - איזנקוט שנה, ואז נתניהו שנה, וכך הלאה.