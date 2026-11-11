נשיא צרפת עמנואל מקרון ורעייתו בריז'יט הגישו תביעת דיבה חדשה נגד משפיענית הרשת האמריקנית ואשת הימין הקיצוני קנדיס אוונס בגין הפצת תיאוריית הקונספירציה שלפיה בריז'יט מקרון היא טרנסג'נדרית שנולדה כגבר, ובגין הביזוי שלה לכאורה ברבים באמצעות שימוש בבובה לעגנית שאותה מכנה אוונס "בובת בריז'יט". הזוג הנשיאותי טוען כי בתוכניות שמקדישה לו אוונס בפודקאסט המצליח שלה ובפוסטים שהיא מפרסמת ברשתות החברתיות מעבירה אותם אוונס "מסע השפלה עולמי".

גלריה קנדיס אוונס ו"בובת בריז'יט". "הבובה לא תמסור הצהרות נוספות בשלב זה"

עמנואל ובריז'יט מקרון. מסע רדיפה שהחל ב"ריאיון רשת" ב-2021 ( צילום: Ludovic MARIN / AFP )

הדיווחים השקריים שלפיהם הגברת מקרון, בת 73 כיום, נולדה בכלל כגבר ובהמשך עברה הליך התאמה מגדרית, הפכו נפוצים יותר ויותר מאז שבעלה עמנואל מקרון נבחר לנשיא צרפת ב-2017, ותרם להם מאוד "ריאיון" בן ארבע שעות שפרסמו ביוטיוב אישה המתכנה "אמנדין רוי" ומציגה עצמה כ"מדיום", ושותפתה נטשה ריי, שמציגה עצמה כ"עיתונאית עצמאית שלימדה את עצמה עיתונות". בריאיון ההוא, שהועלה לרשת ב-2021, שאלה רוי את ריי על גילוי ה"הונאה" לכאורה ו"השקר המדינתי" כביכול בנוגע למינה של הגברת מקרון.

במסגרת הריאיון שיתפו השתיים תמונות של בריז'יט מקרון ומשפחתה, דנו בהליכים הכירורגיים שלכאורה עברה, וטענו שהיא אינה אמם של שלושת ילדיה ושבעלה הראשון, לפני שנישאה למקרון, מעולם לא היה חי. המידע השקרי הזה עשה דרכו גם לחו"ל, ובמיוחד לארה"ב, שם הוא שימש חורשי קונספירציות מהימין הקיצוני כדי לנגח את הנשיא הצרפתי דרך רעייתו. מקדמי הקונספירציה טענו בין השאר כי בריז'יט מקרון מעולם לא התקיימה למעשה, ואחיה ז'אן-מישל פשוט אימץ לעצמו את הזהות הזו אחרי שעבר שינוי מין.

אוונס טענה: "היא קרובת משפחה של הנשיא, זה גילוי עריות". בריז'יט מקרון ( צילום: AFP )

אחת המקדמות הראשיות של הקונספירציה היא מגישת הפודקאסט המצליחה קנדיס אוונס, שלערוץ היוטיוב שלה יש יותר מ-6 מיליון עוקבים. אוונס ידועה כחורשת קונספירציות אנטישמית, שבין השאר הכחישה חלק מהזוועות שביצעו הנאצים ביהודים במלחמת העולם השנייה. כשהעלתה את תיאוריית "בריז'יט היא גבר" לראשונה בתוכניותיה טענה אוונס כי ביססה את דבריה על "התחקיר המעמיק והיסודי" שערכה נטשה ריי. בהמשך טענה אוונס בשידוריה לא רק שבריז'יט מקרון נולדה כגבר ועברה ניתוח לשינוי מין, אלא גם שעמנואל מקרון נבחר לנשיא צרפת כחלק מתוכנית שליטה תודעתית של ה-CIA ושבני הזוג מקרון הם קרובי משפחה ביולוגיים ומקיימים למעשה גילוי עריות.

הבובה הקריקטורית והסדרה Becoming Brigitte

בעקבות מעשיה של אוונס הגישו בני הזוג מקרון ביולי 2025 תביעה נגדה ונגד שתי חברות עסקיות הקשורות אליה בבית משפט בדלאוור, אולם אוונס, המתגוררת במדינת טנסי, טענה שלבית המשפט הזה אין סמכות שיפוטית לגביה באופן אישי. בחודש שעבר קיבל שופט בדלאוור את טענתה, ואף כי אפשר את המשך ההליך נגד החברות קבע כי בני הזוג אינם יכולים לתבוע את אוונס באופן אישי בתחומי דלאוור.

"היא דרשה תביעה בטנסי, וזה מה שהיא תקבל". קנדיס אוונס

בעקבות זאת הגישו כעת בני הזוג מקרון תביעה חדשה נגד אוונס, הפעם בבית המשפט המחוזי הפדרלי של ארה"ב עבור המחוז המרכזי של טנסי. "גב' אוונס עמדה בתוקף על כך שטנסי היא המקום שבו התיק הזה צריך להתנהל משום ששם היא מתגוררת", אמר עורך דינם, "ובהגשת תביעה זו אנו מעניקים לה בדיוק את מה שדרשה שוב ושוב. אנו מצפים לגרום לה לשאת באחריות אישית לשקרי הדיבה שהיא ממשיכה לקדם ולעשות מהם רווח כלכלי".

בתביעה החדשה קובעים בני הזוג מקרון כי מאז התביעה הראשונה בדלאוור אוונס רק "התבצרה בעמדתה באופן חד-משמעי" ופרסמה עוד בדיות "מקוממות, מכפישות ומופרכות", במסגרת סדרת פודקאסטים בת שמונה פרקים שאותה כינתה "Becoming Brigitte" ("להפוך לבריז'יט"), לצד פוסטים נלווים ברשת X. בכתב התביעה, המתפרס על פני יותר מ-400 עמודים ומפרט כ-88 מקרים, מאשים הזוג מקרון את "אוונס" כי במעשיה אין היא רודפת אחרי האמת, אלא אחרי פרסום וכסף: "שקרים אלה גרמו נזק עצום לבני הזוג מקרון", נכתב שם.

בכתב התביעה מציין הזוג הנשיאותי של צרפת כי אוונס מוכרת מרצ'נדייז הלועגים לבני הזוג, ומזכיר במיוחד "בובת בריז'יט" שאוונס אוחזת בסרטוניה כדי להשפיל את הגברת הראשונה. בתביעה מתוארת הבובה כ"דמות גרוטסקית דמוית חייזר" ש"נועדה ללעוג למראה החיצוני של גברת מקרון", ונטען כי היא "יוצרת קריקטורה של גופה" של בריז'יט. לדברי בני הזוג השימוש בבובה, שמזכירה מאוד בפניה את החייזר מהסרט "E.T – חבר מכוכב אחר", מאשש את הטענה "כי הקמפיין שלה נגד גברת מקרון מונע מעוינות כלפי הזהות המגדרית שלה לכאורה והמיניות שלה".

אוונס עם בובת ה"אי.טי-בריז'יט". היא הגיבה בלעג: "בובת בריז'יט מעולם לא רדפה אחר אור הזרקורים"

בתביעה החדשה טוענים בני הזוג שכתוצאה ממעשיה של אוונס חווה הזוג הנשיאותי "התעמרות בלתי פוסקת בקנה מידה עולמי": "הנתבעת הכפיפה את בני הזוג מקרון למסע השפלה עולמי, כשהיא הופכת את חייהם לחומר גלם לשקרים המונעים מבּצע כסף. אוונס ניתחה בקפדנות את המראה שלהם, את נישואיהם, את חבריהם, את משפחתם ואת ההיסטוריה האישית שלהם – ועיוותה את כל אלה לכדי נרטיב גרוטסקי שנועד להסית ולהשפיל".

בני הזוג מקרון דורשים פיצויים בפועל, פיצויים ללא הוכחת נזק ופיצויי עונשין, לצד צו מניעה מוגדר ומתוחם שיאסור על אוונס לפרסם מחדש כל אמירה מכפישה. בכתב התביעה הם מדגישים כי "למען הסר ספק, אין שום דבר מביש או מכפיש בהיותך גבר, בהיותך טרנסג'נדר או בהיותך הומוסקסואל. אמירותיה של אוונס הן בגדר הוצאת דיבה משום שהן מאשימות את בני הזוג מקרון בכך ששיקרו לצרפת ולעולם כולו, במשך עשרות שנים, לגבי זהותה של גב' מקרון – ובביצוע פשעים כדי להסתיר את השקר לכאורה הזה".

אוונס מצדה אמרה בתגובה ל"גרדיאן" הבריטי כי "מי מכם שנמנים עם מעריצי התוכנית יודעים שבובת-בריז'יט מעולם לא רדפה אחר אור הזרקורים. העובדה שהזוג הצרפתי כינה אותה 'גרוטסקית' היא פוגענית, בלשון המעטה. בובת-בריז'יט לא תמסור הצהרות נוספות בשלב זה".

הפגיעה הנפשית בבריז'יט: "איזו שמלה ללבוש?"

בשנה שעברה, בפתח משפטם של כמה חורשי קונספירציות צרפתים שהפיצו גם הם את הטענה שבריז'יט מקרון היא גבר, חשפו מקורביה של הגברת הראשונה כמה ממשית הייתה השפעת הטענות הללו. בתחילת המשפט אמר השופט כי במעשיהם הובילו הנאשמים ל"הידרדרות במצבה הפיזי ובבריאותה הנפשית" של בריז'יט מקרון, ובהמשך עלתה לדוכן העדים בתה של הגברת הראשונה, טיפן אוזייר, שהיא אחת משלושת ילדיה של מקרון מנישואיה הראשונים. היא סיפרה על ההידרדרות שחלה לדבריה במצבה הבריאותי של אמה בעקבות השמועות, והעידה כי זו נאלצה בין השאר להרהר ארוכות בשאלה מה ללבוש וכיצד לעמוד כדי לא לספק ולו מראית עין של ביסוס לטענות שהיא גבר.

"למה לחיות עם זה, אבל סבלה מההקנטות לנכדיה בבית הספר". בריז'יט מקרון ( צילום: REUTERS/Gonzalo Fuentes )

"חשוב לי להיות כאן היום כדי להעיד על הנזק שנגרם לאמא שלי", אמרה אז אוזייר, "רציתי להעיד על האופן שבו נראו חייה מהרגע שבו החלו ההתקפות הללו עליה". היא סיפרה כי הבחינה בשינוי ובהידרדרות בבריאותה של אמה מאז שנפוצו השמועות, והצהירה כי לא עבר יום מבלי שאמה קיבלה בדרך כלשהי דיווחים על הטענות שהיא בכלל גבר, "אפילו מצד אנשים שרצו בטובתה והצטערו על מה שהיא עוברת". לדבריה, אף שאמה "למדה לחיות עם זה", בריז'יט סבלה מההשלכות שהיו להפצת הקונספירציות על נכדיה, שספגו הקנטות בבית הספר. "היא לא נבחרה לשום תפקיד ציבורי, היא לא ביקשה שום דבר עבור אף אחד, והיא מצאה את עצמה תחת התקפה", אמרה.

בריז'יט מקרון היא אחת מכמה נשים בכירות בחוגים פוליטיים בינלאומיים שהפכו בשנים האחרונות קורבן לפייק ניוז טרנספובי. טענות דומות הושמעו בין השאר כלפי הגברת הראשונה לשעבר של ארה"ב מישל אובמה , סגנית נשיא ארה"ב לשעבר קמלה האריס , וראש ממשלת ניו זילנד לשעבר ג'סינדה ארדרן .

בריז'יט עם בעלה, הצעיר ממנה ב-24 שנים. הכירו כשהייתה המורה שלו בתיכון, מערכת היחסים התפתחה כשעוד היה נער ( צילום: AP )