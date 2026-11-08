כתב האישום נגד נטליה קסילבסקי (37), מנהלת מעון "לוצ'יק" באריאל, ונגד שתי המטפלות דרינה חלופה (37) ואנה פגלסקי (40), שנאשמות בהתעללות ותקיפה של 17 תינוקות ופעוטות, מתאר פגיעה מתמשכת ומחרידה שכללה "שיטת ענישה של חניקות וקשירות". לפי האישום, הן נהגו להעניש פעוטות שבכו והתקשו להירדם, כשהן לופתות את ראשיהם תוך סתימת דרכי הנשימה של הפעוטות בכוח בידיהן או באמצעות נייר או בד. בחלק מהמקרים הן טלטלו את ראשי הפעוטות עד שהגיעו לערפול, אובדן שיווי משקל וראשם נשמט. עוד תואר כי כעונש הן נהגו לכלוא את הפעוטות בחדר סגור וחשוך ללא השגחה, תוך התעלמות מבכי.