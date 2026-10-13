משרד החוץ יקיים מחר (רביעי) אירוע חגיגי בסגנון קרנבל לטיני לרגל חנוכת שגרירות קולומביה בירושלים – שתהיה השגרירות ה-10 של מדינה זרה בעיר. השגרירות תיחנך במהלך היום במשרדים ברחוב רבי עקיבא שבמרכז ירושלים, במעמד שר החוץ של קולומביה עומאר בולה אסקובר שיגיע במיוחד לארץ ושר החוץ גדעון סער.

היום נחת בארץ שר החוץ אסקובר, ושגרירת ישראל בקולומביה ויויאן אייזן בירכה אותו: "איזו שמחה עצומה לארח אותך בארצנו! אני בטוחה שביקורך יהיה צעד חשוב מאוד בהמשך חיזוק קשרי הידידות ושיתוף הפעולה בין מדינותינו".

עידן חדש ביחסים. שרי החוץ של ישראל וקולומביה ( צילום: שמוליק עלמני )

משרד החוץ הישראלי הוא זה שיממן את השכרת המבנה בירושלים כדי לעודד את קולומביה להעביר את השגרירות שלה לירושלים. כך גם נעשה עם רוב המדינות שהקימו שגרירות בעיר.

בערב ייערך במשרד החוץ אירוע חגיגי לציון חנוכת השגרירות הקולומביאנית בירושלים בהשתתפות שני שרי החוץ ומוזמנים רבים, כשביניהם ראשי ערים, אנשי עסקים שפעילים בקולומביה, דיפלומטים זרים ואורחים נוספים.

החיבוק בין השגרירה לשר החוץ של קולומביה:

🇮🇱🇨🇴 ¡Bienvenido a Israel, Canciller @omarbula . ¡Qué inmensa alegría tenerlo en nuestro país! Estoy segura de que su visita será un paso muy importante para seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países. ¡Israel y Colombia, siempre unidas! 🇮🇱 🇨🇴 @CancilleriaCol — Vivian Aisen 🇮🇱 (@VivianAisen) October 13, 2026





גורמים במשרד אמרו שהאירוע יהיה חגיגי במיוחד בסגנון קרנבל לטיני ולצורך הפקתו שכר משרד החוץ, בצעד חריג חברת הפקה חיצונית בעלות של עשרות אלפי שקלים. האירועים במשרד החוץ מופקים על ידי המשרד, אך הפעם בחר המשרד לשכור חברת הפקה חיצונית בהוצאה של עשרות אלפי שקלים. הדרג המקצועי של משרד החוץ מודר גם מהתכנים של האירוע. משרד החוץ לא היה מוכן לומר כמה כסף שילמו לחברת ההפקה החיצונית אך טען שהצעד הזה הביא להוזלה בעלויות הספקים. אלא שגורמים במשרד הטילו ספק בטענה שחברת ההפקה החיצונית תוזיל את עלויות הטקס.

ממשרד החוץ נמסר בתגובה: "המשרד מוביל בהצלחה מהלך דיפלומטי דרמטי לחיזוק מעמדה של ישראל באמריקה הלטינית. לאור חשיבות פתיחת שגרירות קולומביה בירושלים, שהיא גם השגרירות העשירית שנפתחת בירושלים, משרד החוץ יזם אירוע חגיגי, מורכב ורב משתתפים שהוא גם חלק מהמאמץ המדיני לעודד מדינות נוספות להעביר את שגרירויותיהן לירושלים. בנוסף - ישראל מבטאת את הוקרתה לקולומביה בהנהגת הנשיא אבלרדו דה לה אספרייה שמוכיחה ידידות אמיצה עם ישראל בשורה של מהלכים, לאחר השנים הקשות בתקופת קודמו בתפקיד".