אלג'יריה הודיעה היום (חמישי) על ניתוק מוחלט של היחסים הדיפלומטיים עם איחוד האמירויות. אף שהיחסים בין המדינה הצפון-אפריקנית לבין אבו דאבי הידרדרו בשנים האחרונות – על רקע טענות באלג'יריה שבאמירויות מתערבים לכאורה בענייניהם הפנימיים – ההחלטה הפתיעה את אבו דאבי, שם הביעו תקווה שמדובר בהחלטה זמנית בלבד. עם זאת, הערב הודיעה אלג'יריה על צעד חריף נוסף נגד האמירויות, כשהחל ממחר תסגור את המרחב האווירי לכל מטוסיה – צבאיים ואזרחיים. טיסות ישירות בין אלג'יריה לאיחוד האמירויות יקבלו החרגה זמנית מהאיסור הזה, עד שתוקפם של החוזים הקיימים יסתיים בסוף 2026.
בהודעה שפרסם משרד החוץ האלג'יראי הוא האשים את אבו דאבי ב"פעולות פרובוקטיביות ועוינות", וטען כי "אלג'יריה לא חסכה באף מאמץ כדי להסב את תשומת לבו של הצד האמירתי ולהזהיר אותו מההשלכות החמורות שעלולות להיגרם מההתנהלות המצערת והלא-מוצדקת שלו". עוד נמסר כי "למרות האזהרות הרבות, המשיכה איחוד האמירויות בביצוע הפעולות האלה, עד כדי מצב שבו לא ניתן היה עוד לראות בהן פעולות נסבלות במסגרת היחסים בין שתי מדינות ריבוניות, ולא ניתן היה להותירן ללא תגובה. אחרי שמוצו כל הדרכים לשימור היחסים, החליטה ממשלת אלג'יריה, החל מהיום, לנתק את היחסים הדיפלומטיים עם איחוד האמירויות. שגריר איחוד האמירויות זומן למשרד החוץ ביום חמישי ושם נמסרה לו הודעה רשמית על ההחלטה. נמסר לו כי יש לו 48 שעות לפעול בהתאם להחלטה זו".
במשרד החוץ של האמירויות הביעו כאמור תקווה שההחלטה תהיה זמנית בלבד, אבל לא השיבו להאשמות הקשות של אלג'יריה. "משרד החוץ מביע את הערכת איחוד האמירויות לעם האלג'יראי ואת הגאווה בקשרים המאחדים בין שני העמים", מסרו. יועצו של נשיא האמירויות, אנוואר גרגאש, פרסם גם הוא תגובה ברשת X, שממנה ניתן להבין כי הופתע מההחלטה: "יחסים דיפלומטיים מתנהלים באמצעות היגיון, תקשורת ואינטרסים המוגדרים בבירור, ולא באמצעות חידות ואיתותים הדורשים פענוח. אין להותירם בני ערובה למתחים פנימיים או לחוסר יכולת לנסח אינטרסים ולקבוע סדרי עדיפויות. עמימות אינה מדיניות, ורעש אינו יכול לפצות על היעדר חזון", הוא כתב.
ההחלטה על ניתוק היחסים מגיעה כאמור אחרי כמה שנים שבהן הלכו והידרדרו הקשרים הדיפלומטיים בין המדינות, שהתרחקו זו מזו ומצאו עצמן בעמדות מנוגדות סביב כמה סוגיות אזוריות, בהן הסכמי אברהם לנורמליזציה עם ישראל: אלג'יריה מתנגדת בחריפות לנורמליזציה, בעוד איחוד האמירויות ויריבתה המושבעת של אלג'יריה, מרוקו, הצטרפו להסכמי אברהם ב-2020.
שתי המדינות ניצבות גם משני עבריה של המחלוקת ארוכת השנים סביב סהרה המערבית: איחוד האמירויות תומכת בתביעת הריבונות של מרוקו על השטח הזה, ואף מחזיקה בו קונסוליה, בעוד אלג'יריה תומכת בחזית הפוליסריו, השואפת להקים בסהרה המערבית מדינה עצמאית. לאחרונה גם התנגשו האינטרסים של אלג'יר ואבו דאבי באזור הסאהל, שבו הרחיבה האמירויות בשנים האחרונות את קשריה, בעוד יחסיה של אלג'יריה עם כמה משכנותיה מדרום נעשו מתוחים בעקבות שורה של הפיכות צבאיות באזור הזה.
בשנה שעברה גם גינתה הטלוויזיה הממלכתית באלג'יריה את מה שכינתה "מסע תקשורתי עוין", לאחר שרשת "סקיי ניוז" בערבית, שבסיסה באיחוד האמירויות, שידרה ריאיון עם ההיסטוריון האלג'יראי מוחמד אמין בלגית, שבו השמיע דברים שנויים במחלוקת והטיל ספק בקיומה של התרבות האמזיגית (ברברית) הילידית. בלגית נעצר ונכלא באלג'יריה, אך בהמשך קיבל חנינה מהנשיא עבד אל-מג'יד תבון.
כבר בשנה שעברה רמז נשיא אלג'יריה תבון למתיחות עם אבו דאבי, כשאמר כי יחסי ארצו עם כל מדינות המפרץ חמים – למעט עם מדינה אחת, אך לא נקב בשמה. הוא תיאר אז את היחסים עם סעודיה, כוויית, עומאן וקטאר כ"יחסי אחווה", בעוד שהאשים את אותה מדינה שבשמה לא נקב בהתערבות בענייניה הפנימיים של אלג'יריה.
ביולי האחרון תבון כבר תקף מפורשות את האמירויות, ותיאר אותה כ"מיקרו-מדינה" שלטענתו מבקשת לערער את היציבות בכמה מדינות באזור, ובהן לוב, מאלי וסודאן. "בכל מקום שבו הם דורכים, הדם זורם", האשים תבון בריאיון בטלוויזיה, וטען כי לאיחוד האמירויות יש "השפעה שלילית מאוד". הוא הוסיף: "אנחנו רוצים שהם יישארו רחוקים, כדי שדם לא יישפך בארצנו". באותו ריאיון אמר תבון כי ניתוק היחסים הדיפלומטיים "היה מתרחש כבר מזמן", אך לטענתו ארצו קיוותה להימנע מ"העמקת הפילוג" בעולם הערבי.