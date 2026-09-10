. אף שהיחסים בין המדינה הצפון-אפריקנית לבין אבו דאבי הידרדרו בשנים האחרונות – על רקע טענות באלג'יריה שבאמירויות מתערבים לכאורה בענייניהם הפנימיים – ההחלטה הפתיעה את אבו דאבי, שם הביעו תקווה שמדובר בהחלטה זמנית בלבד. עם זאת, הערב הודיעה אלג'יריה על צעד חריף נוסף נגד האמירויות, כשהחל ממחר תסגור את המרחב האווירי לכל מטוסיה – צבאיים ואזרחיים. טיסות ישירות בין אלג'יריה לאיחוד האמירויות יקבלו החרגה זמנית מהאיסור הזה, עד שתוקפם של החוזים הקיימים יסתיים בסוף 2026.

. אף שהיחסים בין המדינה הצפון-אפריקנית לבין אבו דאבי הידרדרו בשנים האחרונות – על רקע טענות באלג'יריה שבאמירויות מתערבים לכאורה בענייניהם הפנימיים – ההחלטה הפתיעה את אבו דאבי, שם הביעו תקווה שמדובר בהחלטה זמנית בלבד. עם זאת, הערב הודיעה אלג'יריה על צעד חריף נוסף נגד האמירויות, כשהחל ממחר תסגור את המרחב האווירי לכל מטוסיה – צבאיים ואזרחיים. טיסות ישירות בין אלג'יריה לאיחוד האמירויות יקבלו החרגה זמנית מהאיסור הזה, עד שתוקפם של החוזים הקיימים יסתיים בסוף 2026.