סרטון ברכה ליום העצמאות הלבנוני של דוברת צה"ל בערבית, סגן-אלוף אלה ואויה, הצית סערה בלבנון. בתיעוד ששיתפה, נראית ואויה בבית ספר בכפר הנוצרי דבל שבדרום המדינה, כשהיא מספרת על מפגש עם תלמידים במהלך ביקורה. בתקשורת הלבנונית טענו כי מדובר ב"פריצה לבית הספר", איגוד המורים הלבנוני גינה את האירוע, וראש הממשלה נואף סלאם אף פרסם הודעת גינוי חריפה. בעירייה מיהרו להבהיר: הביקור התקיים לפני כחודש, ללא תיאום עם הנהלת בית הספר, ואין לייחס לתלמידים או למורים הסכמה לנוכחות הישראלית.

הסרטון מבית הספר ( צילום: מתוך X



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בסרטון, שפורסם בשעות הצהריים, מברכת דוברת צה"ל בערבית, המכונה קפטן אלה, את לבנון לרגל יום עצמאותה שחל היום, מאחלת שלום, ביטחון, חירות ואת הזכות הריבונית לקבל החלטות לבד. "במהלך ביקורי האחרון בדרום לבנון, התרשמתי עמוקות מיופייה של הארץ ושל כפריה", אמרה בסרטון. "ארץ ששילמה מחיר כבד כי נוצלה והוחזקה על ידי ארגון טרור".

היא המשיכה וסיפרה כי נפגשה עם ילדים בדרום לבנון, ראתה בעיניהם כוח וביטחון ושמעה מהם על החלומות של דור שלם - לחיות בשלום. בסרטון ניתן לראות בבירור שהיא נמצאת בבית הספר בכפר דבל, וכן תמונה של סא"ל ואויה מהמפגש עם הילדים.

התגובות לא איחרו לבוא. למרות שלא צוין בסרטון באיזה תאריך בדיוק התקיים המפגש עם הילדים, ובסרטון דובר על "ביקור אחרון" של דוברת צה"ל בערבית בדרום המדינה, אחד הערוצים הלבנוניים הסיק: "דוברת הכיבוש (כך במקור) משלבת בסרטון תמונה מביקור שערכה בבית הספר דבל לרגל יום העצמאות!".

עיתון "אל-אחבאר" הלבנוני, המזוהה עם חיזבאללה, דיווח כי "במקביל ליום העצמאות הלבנוני, הודיעה אלה ואויה שביקרה בבית ספר בעיירה דבל שבדרום לבנון, שם נפגשה עם מספר תלמידים. מה עמדת משרד החינוך הלבנוני בנוגע למה שהתרחש?".

גלריה קפטן אלה בבית הספר

בהמשך דווח בתקשורת הלבנונית כי איגוד המורים בלבנון גינה בחריפות את כניסת ואויה לבית הספר, וקרא לממשלה ולמשרד החינוך לפעול להגנה על בתי הספר, התלמידים והמורים ולחקור את האירוע. האיגוד טען כי מדובר בפגיעה בריבונות הלבנונית ובמוסדות החינוך, וב"ניסיון בלתי מתקבל על הדעת לנצל את בית הספר וילדיו לצורך תעמולה צבאית". איגוד המורים אף מסר כי בתי הספר הלבנוניים "לא פתוחים עבור אף כוח כובש".

הערוצים הלבנוניים, שחלקם כינו את האירוע: "פריצה לבית הספר דבל", פרסמו הערב גם את הדברים שמסר ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם. "הפריצה של הצבא הישראלי לבית הספר הציבורי דבל והשימוש בתלמידים לתעמולה צבאית מהווים הפרה של קדושת בתי הספר וזכויות הילדים. לכוח כובש אין את הזכות לנצל את ילדינו כדי לייפות את הכיבוש או לכפות את סמכותו על עמנו בדרום", ציין סלאם.

סלאם ניצל את האירוע כדי להעלות את סוגיית היום שאחרי יוניפי"ל, שמעסיקה את לבנון בימים אלה. "אנו מדגישים גם את הצורך להקים מסגרת בגיבוי של האו"ם, אחרי סיום משימת יוניפי"ל, שתבטיח את המשך הנוכחות הבינלאומית בדרום ותשמר את העורק ההומניטרי החיוני המחבר את הכפרים האלה לשאר לבנון, עד לסיום הכיבוש, חזרת כל העקורים, וביסוס סמכות המדינה על כל אדמותיה", ציין בהצהרתו.

עם התלמידים בבית הספר

חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה איהאב חמאדה תקף מצדו: "כניסת האויב הישראלי למוסד חינוכי רשמי מהווה תקיפה נגד הילדים". הוא תהה מדוע הנהלת בית הספר לא דיווחה על האירוע, והוסיף: "לא נסתפק בפחות מחקירה ברורה. שכל הלבנונים ידעו מה קרה. האם גורמים בתוך לבנון תיאמו עם יוניפי"ל ביקור של הדוברת בבית הספר? כניסת כוחות הכיבוש לבית הספר בדבל הייתה מהלך מחושב, שתוזמן כדי להתפרסם ביום העצמאות, מה שמעורר שאלות לגבי התיאום שעמד מאחורי האירוע. אנו ממתינים להודעה ממשרד החינוך. השרה הודיעה לנו כי היא עוקבת אחר הנושא כדי לברר את העובדות וכי תפרסם הצהרה".

מעיריית דבל ותושביה נמסר הערב כי "בעקבות פרסום הסרטון לרגל יום העצמאות הלבנוני, המציג בכירה צבאית ישראלית בתוך בית הספר הציבורי דבל, והתגובות וההאשמות שסרטון זה עורר נגד תושבי עירנו ובית הספר, אנו, התושבים שנשארים על אדמתנו למרות הכיבוש והמצור, מבקשים להבהיר את העובדות הבאות: הביקור המצולם לא התקיים לרגל יום העצמאות".