ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני הודיע על תגבור האבטחה סביב בתי כנסת ומוסדות יהודיים לקראת חגי תשרי, על רקע העלייה בפשעי השנאה האנטישמיים בעיר. "רבים מדי חוששים להתאסף ולחגוג בגלוי", אמר, והדגיש כי "ביטחון הקהילה היהודית נמצא בראש סדר העדיפויות" של ממשלו. הוא איחל ש"מאות אלפי יהודים בניו יורק יטבלו תפוחים בדבש, יתקעו בשופר ויפתחו את שנת 5,787 (תשפ"ז) במתיקות". מושלת המדינה קאת'י הוקול הכריזה גם היא על מענקי אבטחה בהיקף של 70 מיליון דולר לכ-300 מוסדות וארגונים החשופים לפשעי שנאה, בהם בתי תפילה ובתי ספר, ועל תגבור סיורי משטרת המדינה מראש השנה ועד יום כיפור.