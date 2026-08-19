המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות עדכנו על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס באזור פתח תקווה, באזור נמל התעופה בן גוריון, בכפר קאסם, בכפר ברא ובמועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה. משרד הבריאות דיווח כי מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס ועד היום, אובחנו 17 חולים, מתוכם אדם אחד שנפטר. מרבית החולים סבלו מתסמינים אופייניים למחלה, ובהם חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. המשרד מסר כי על הציבור לייבש ולנקז מקורות מים עומדים, כגון דליים ותחתיות עציצים, להשתמש בתכשיר דוחה יתושים המכיל חומר פעיל, להפעיל מאוורר בעת שהייה בבית, בגינות ובשטחים פתוחים ולדווח למוקד 106 של הרשות המקומית על מפגעי יתושים.