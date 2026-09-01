בית משפט השלום בירושלים האריך היום (שלישי) בשישה ימים את מעצרו של תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, שנעצר בחשד שהחדיר חומרי הרדמה למחית לתינוקות, שנמכרה בעיר. במשטרה מייחסים לו חשד חמור, וטוענים כי הוא היה "מעורב בהרעלת תינוקות באופן מכוון". בית המשפט אסר את פרסום שמו של החשוד עד מחר.

בהחלטתו, קבע השופט כי מחומרי החקירה עולה ״חשד סביר בעוצמה משמעותית״ למעורבותו של החשוד במעשים המיוחסים לו. הוא נעצר אתמול בביתו, שם ערכו השוטרים חיפוש, ובהמשך הועבר לחקירה. במהלך החקירה הוצגו בפניו תיעודים שונים והוא מסר גרסה ראשונית לחשדות. החשוד נבדק בבית חולים פסיכיאטרי ונמצא כשיר למעצר.

מחית פרינוק ( צילום: אתר החברה )

"חוקרי היחידה ללחימה בפשיעה במרחב ציון השיגו בימים האחרונים פריצת דרך - וחשפו את זהותו", נמסר אתמול מהמשטרה, שציינה כי נבדק חשד למעורבות חשודים נוספים אך אין חשד לאירוע לאומני.

לפני כחודשיים וחצי הובהלו לחדר המיון בבית החולים הדסה עין כרם ארבעה ילדים קטנים, אחרי ששיחקו בגינה במקום מגוריהם והגיעו במצב ישנוני עם סימני חולשה ואפאטיה. בבדיקות הדם שלהם נמצאו שאריות של בנזודיאזפינים - חומרי הרגעה והרדמה הכלולים בתרופות נגד חרדה למבוגרים, כמו וליום וקלונקס.