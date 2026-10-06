ראש השב"כ דוד זיני הזהיר אמש בישיבת הקבינט, שבה דנו באיומי הטרור מעזה וביהודה ושומרון, על מצב ביטחוני חמור בנגב. לדברי זיני, "יש בפזורה הבדואית מקומות עם תשתיות צבאיות, וניסיונות של הקמת גדודים כמו צבאיים - תופעה מאוד מדאיגה". ראש השב"כ לשעבר הוסיף כי מדובר בתשתיות "שאנחנו מסכלים כל הזמן". לדברי זיני, לאותם גדודים צבאיים - שמוקמים על-ידי תושבים בדואים בנגב, במרחק נסיעה קצרה מבאר שבע, דימונה ושאר היישובים באזור - יש "זיקה מדאיגה" לארגוני טרור כמו חמאס, בין השאר מאחר שרבים מהם מתחתנים עם נשים מרצועת עזה ויהודה ושומרון.