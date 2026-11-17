בריטניה הודיעה בצהריים (שלישי) על סנקציות חדשות נגד חברות ישראליות ועל פעילי תנועת "צו 9" שמעורבים בחסימת משאיות סיוע לרצועת עזה.

גלריה ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם ( צילום: Oli SCARFF / AFP )

מדובר בסנקציות ראשונות שעליהן מכריזה בריטניה מאז הבחירות, דבר שעשוי לשקף את חוסר הסובלנות שלהם למתרחש בישראל, ואולי גם יכול להעיד על הכיוון שאליו הולכת המערכת הפוליטית בישראל בעיני לונדון. בהודעה הבריטית נאמר כי הסנקציות הוטלו על שמונה חברות בנייה שבונות בהתנחלויות.

חבילת הסנקציות פורסמה זמן קצר לפני מועדי הסגירה הסופיים של המכרז ב-E1, השטח האסטרטגי שלפי שר האוצר סמוטריץ' בנייה בו "קוברת סופית את רעיון המדינה הפלסטינית". "ההגנה על פתרון שתי המדינות היא כוכב הצפון בגישתה של הממשלה שלנו", אמר שר החוץ הבריטי אד מיליבנד. "המסר שלי בנוגע ל-E1 ברור: אל תגישו הצעות, אל תבנו ואל תרוויחו מהרס פתרון שתי המדינות".

הצעדים הללו מממשים את התחייבותו של שר החוץ הבריטי מיליבנד מ-8 בספטמבר, לפיה בריטניה תגיב להאצה בהרחבת ההתנחלויות ביהודה ושומרון, שמאיימת להפוך את פתרון שתי המדינות לבלתי אפשרי למימוש. מיליבנד הוסיף: "אנחנו לא נעמוד מנגד בשעה שאלו שחוסמים את הסיוע ההומניטרי שיש בו צורך נואש מעמיקים את הייסורים הבלתי-נסבלים של האזרחים בעזה. הסטטוס קוו בגדה המערבית ובעזה הוא בלתי מקובל. אנחנו מחויבים לעבוד באופן פרודוקטיבי עם ממשלה ישראלית חדשה ועם הרשות הפלסטינית, בין היתר כדי לקדם שלום וביטחון בני-קיימא עבור ישראלים ופלסטינים כאחד".

שר החוץ הבריטי אד מיליבנד ( צילום: Oli SCARFF / AFP )

הבריטים תקפו כי "אזרחי עזה זקוקים באופן נואש לאספקת חורף. הצפות קטסטרופליות הותירו כמעט 4,000 בתי אב ללא מקלט ו-1.4 מיליון בני אדם חיים באוהלים או במחסות מאולתרים. על פי האו"ם, יותר מ-150,000 אוהלים ו-300,000 יריעות ברזנט שנרכשו על ידי שותפים הומניטריים ומדינות תורמות, נמצאים מחוץ לעזה ומוכנים להישלח לתוך הרצועה, אך מוחזקים על ידי הרשויות הישראליות. כמו כן, הרשויות הישראליות ממשיכות למנוע את כניסתם של מוצרי עץ, מצב המותיר את רצועת עזה ללא ערכות מחסה לשעת חירום.

"הפעולה היום באה לאחר שמוקדם יותר השבוע בריטניה סיפקה סיוע הומניטרי נוסף לעזה ולחצה על ממשלת ישראל לאפשר הכנסה של סיוע הומניטרי נוסף. בשבוע שעבר (12 בנובמבר), השר הבריטי לענייני המזרח התיכון סטיבן דאוטי, הודיע שבריטניה תעביר עוד 5 מיליון ליש"ט (כ-21 מיליון שקל) לתוכנית החורף של יוניצ"ף, בעקבות ההצפות ההרסניות, ובריטניה כינסה יותר מ-50 שותפות באו"ם לקריאה לרשויות בישראל לאפשר לסיוע נוסף להיכנס".

גורם בריטי אמר כי "הסנקציות מכוונות נגד חברות בנייה, ארכיטקטים שעזרו לתכנן או לשווק בתים בהתנחלויות, וגם 'צו 9' שמונעת הכנסת סיוע לעזה. זה נוגע להרחבת התנחלויות. זה נועד להגן על ההיתכנות של פתרון שתי המדינות, ובאופן בסיסי לא רוצים שחברות ייהנו מהרס ההיתכנות של הפתרון הזה". הגורם הוסיף: "שר החוץ אדי מיליבנד אמר שהממשלה מחויבת לעבוד עם הממשלה החדשה בישראל. זה מחובר לפרויקט E1 והתעקשות ממשלת ישראל לקדם אותו".