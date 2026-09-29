חרף הצהרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כי "יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו", במערכת הביטחון לא זיהו איום מיידי. כבר זמן רב במערכת הביטחון נערכים לתרחישי הסלמה, ומנקמה איראנית אפשרית - שלא תתבטא בהכרח בשיגור טילים. במקביל, בטהרן מוטרדים מהמצור הכלכלי עליהם, ועשויים לתקוף את ישראל לפני בחירות האמצע בארה"ב בנובמבר בניסיון לגרור את הנשיא טראמפ למו"מ מתוך עמדת כוח.
בהתאם להערכות אלו, אם האיראנים אכן הם יתקפו, הם יעשו זאת בסמוך לבחירות בישראל או אחריהן, וככל שבטהרן מחפשים לנקום בירושלים, הדבר מחייב דריכות בכל הגזרות - אבל אין באמת התרעה ממוקדת או איום ממשי.
במקביל, באופן חריג הדיון שהיה אמור להתקיים במשרד רה"מ הועבר למיקום אחר. התנהלות דומה התרחשה בימים שקדמו למלחמה מול איראן ובמהלכה, אך מדובר בהערכת מצב שגרתית בהשתתפות שרי הקבינט המצומצם וראשי מערכת הבטחון שעוסקת בכמה זירות, ולא בדיון חירום. במקביל, פגישתו של נתניהו הערב עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד כן תקיים במשרד רה"מ.
מטעם לפיד ונפתלי בנט נמסר כי השניים קיימו התייעצות לקראת פגישת העדכון הביטחוני של לפיד עם נתניהו. "בנט ולפיד עמדו על הצורך לדון על הסכנה הביטחונית החמורה והמיידית של מחסור ב-20,000 חיילים, וההשלכות הכבדות של סירוב הממשלה לגייס את כל חלקי החברה בישראל על מערך המילואים. בנוסף דנו בדרכים לוודא את השמירה על הליך בחירות תקין, ונקי מעירוב שיקולים פוליטיים במשימות הביטחון", נמסר.
אין שינוי בהערכת המצב
כאמור, ועל רקע האזהרות וההצהרות הפוליטיות, במערכת הביטחון שומרים על דריכות גבוהה בהגנה ובהתקפה הן בשל תקופת החגים והן על רקע התקופה המתוחה שלפני הבחירות. עם זאת, גורמים ביטחוניים מדגישים כי בימים האחרונים לא חל כל שינוי בהערכת המצב, וכי נכון לביצוע סקירה זו אין בידי ישראל מידע מודיעיני קונקרטי ספציפי על כוונה של גורמים עוינים לצאת למתקפה ספציפית.
במערכת הביטחון מקפידים להימנע מלהיגרר למגרש הפוליטי ולחילופי הדברים בין המפלגות, ולכן נמנעו עד כה מלהגיב רשמית להודעתו של נתניהו. מעבר לכך גורמי ביטחון שונים גם נזהרים ומעדיפים שלא להוציא אמירות שעלולות להתפרש כהתנגחות עם הדרג הפוליטי.
בצה"ל מבהירים כי הצהרתו של נתניהו לא משקפת שינוי תפיסתי, ולא מוכרת היערכות מיוחדת או דריכות יתרה מעבר לזו שנהוגה ממילא בימי חג. מאז הפסקת האש באיראן גובש בחיל האוויר ובאגף המודיעין בנק מטרות מעודכן, ובמקביל נשמר קשר הדוק, ישיר ואינטימי מאי פעם עם הצבא האמריקני, כחלק מהיערכות לתרחישים שונים בהגנה ובהתקפה. בנוסף, צה"ל ביצע בתקופה האחרונה שינויים מבצעיים וסדרת תרגילים בגבולות השונים כדי לייצר מענה ראוי למקרה של מתקפה בתווך הקרקעי.
חרף הדריכות הכללית, כוחות צה"ל בגזרות שונות רודדו בצורות שונות, כאשר בין היתר נרשם צמצום כוחות בגבול לבנון וריכוז המאמץ המרכזי מופנה כעת ליהודה ושומרון. בבסיסים שבהם אפשרה זאת הערכת המצב שוחררו משרתים לימי החג.
במקביל, בפיקוד העורף לא שונו ההנחיות לציבור ולא הופצה כל הודעה על התפתחות המצריכה היערכות מיוחדת. הודעת ראש הממשלה אכן עוררה חשש בקרב הציבור מפני מתקפה מיידית, אך במערכת הביטחון רואים את פני הדברים באופן מתון בהרבה, ומסבירים כי הערכות המצב מתקיימות ברציפות ו"נושמות" מדי יום, תוך הפקת עדכוני מודיעין שוטפים על האיומים בכלל הגזרות.